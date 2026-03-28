◇MLB ブルージェイズ 3x-2 アスレチックス(日本時間28日、ロジャース・センター)

ブルージェイズの岡本和真選手がメジャーデビューを振り返りました。

岡本選手は開幕戦で「7番・三塁」としてスタメン出場。5回に四球を選び、後続も続いてメジャー初得点をマーク。7回に待望のメジャー初安打を放つと、同点の9回2アウトからもヒットで出塁し、最後はサヨナラのホームを踏んで勝利に貢献。3打数2安打2得点の活躍でした。

試合後のインタビューでは「本当にスタジアムが埋まってましたし、打席に行く時に歓声を送ってくださるのはすごく嬉しかったです。本当にまた東京ドームとは違う歓声の大きさですごく楽しかったです」と、メジャーリーグでの初舞台を振り返った岡本選手。

チームメートからの熱烈な祝福について問われると、「初ヒットの時のチームメートの祝福の仕方というのはこっち(メジャーリーグ)の方がすごいなというか。日本にいる時にテレビで見たり、聞いたりしてたので、それをいざ自分がしてもらって、改めてすごいなと思いました」と、メジャー特有の熱狂に圧倒された様子でした。

またメジャー初安打のボールはチームの顔であるブラディミール・ゲレーロJr.選手が確保。「まず最低1本打てたらいいなというところでフォアボールがあってちょっと落ち着きましたし、そのボールを受け取って嬉しかったです」と話しました。

さらに、開幕戦ならではの華やかな演出についても言及。「やっぱりアンセム(カナダの国歌)を聞いた時、セレモニーの映像をみている時というのは本当にすごいなと思って。僕もこのチームに、セレモニーの中の一員になれるようになりたいなと思いました」と話しました。

今後のメジャー生活に向けた抱負を問われると「なにより勝てたことがよかったですし、その中でも少し今日の試合に関しては塁に出ることもできました。これから毎日コツコツやっていきたいし、頑張りたいなと思います」と、先を見据えました。