¡ÚË¶¶¶¥ÎØ¡¦£Ç·¤Á¤®¤ê¾ÞÁèÃ¥Àï¡Û»®²°Ë¡¡ÃÏ¸µ¥Ó¥Ã¥°³«ºÅ·èÄê¤ÇÆ®»Ö¡Ö¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¤È¶¦Æ±¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¡¡Ë¶¶¶¥ÎØ£Ç·¡Ö³«Àß£·£¶¼þÇ¯µÇ°¡¡¤Á¤®¤ê¾ÞÁèÃ¥Àï¡×¤¬£²£¸Æü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£à¸øÌ³°÷¥ì¡¼¥µ¡¼á»®²°Ë¡Ê£´£³¡á»°½Å¡Ë¤Ï°ì¼¡Í½Áª£±£°£Ò¤Ç»ÖÅÄÎ¶À±¤Î»Å³Ý¤±¤ò¤«¤ï¤·¤Æ£±Ãå¡£¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¯¤¯»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº£¤À¡£¡Ö¾¾ºå¤Ç¥µ¥Þ¡¼¥Ê¥¤¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Î³«ºÅ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë½Ð¤¿¤¤¡£¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¤È¶¦Æ±¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤³¤½¤Ï¡×¡££´£³ºÐ¤ÎÆ·¤¬¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ëµ±¤¯¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íè¤¿¡¢¤ÈÇ³¤¨¤ë¡£
¡¡¸øÌ³°÷¤È¤¤¤¦°ÂÄê¤·¤¿¿¦¤òÅê¤²¤¦¤Á¡¢¶¥ÎØÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤¬£²£°£±£·Ç¯£··î¤Î¤³¤È¡£°ËÀª»ÔÌò½ê¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿ÃË¤Ï¡¢¾¾ºå¥Ð¥ó¥¯¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤¤Ä¤«¥Ó¥Ã¥°¥ì¡¼¥¹¤ÎÉñÂæ¤Ç¡Ä¤ò´ê¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡£±£¹Ç¯¤Î¶¦Æ±ÄÌ¿®¼ÒÇÕ¶¥ÎØ¡¢£²£±Ç¯¤Î¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¥«¥Ã¥×¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢¾¾ºå¤Ç¤Ï£²²ó¥Ó¥Ã¥°³«ºÅ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½Ð¾ì¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÃæÉô¤Ë¤Ï¼ã¼ê¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¡£²Ã¤¨¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¼«Ê¬¤â¥Ê¥á¤é¤ì¤¿¤é£²¼þ¤Ç¤âÆÍ¤ÃÄ¥¤ë¤·¡¢¼«ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿ê¤¨¤ë°Õ¼±¤Ê¤ÉÌÓÆ¬¤Ê¤¤¡£
¡¡½éÆü¤Ï»ÖÅÄ¤Î²÷Â®¤Þ¤¯¤ê¤ò·Ú¤¯¤«¤ï¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢º£²ó¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤âÌäÂê¤Ê¤¤¡£Æó¼¡Í½Áª£¸£Ò¤ÏÍê¤ì¤ëÃ«¸ýÎËÊ¿¤ÎÈÖ¼ê²ó¤ê¡££²¿Í¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Àè¤ØÀè¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£