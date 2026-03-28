元乃木坂46中村麗乃、純白のミニ丈ワンピ姿で美脚際立つ「人魚姫みたい」「憧れのスタイル」の声
【モデルプレス＝2026/03/28】元乃木坂46の中村麗乃が3月28日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のワンピース姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】24歳元乃木坂メンバー「憧れのスタイル」ミニ丈ワンピからスラリ美脚
中村は「明日3／29開催の『カレンダー発売記念オンラインサイン会』のお申し込みは本日までです！ぜひ〜」と呼びかけ、カレンダーのオフショットと思われる写真を投稿。光沢のあるパールの装飾が印象的な白ワンピースで、ミニ丈のすそからは美しい脚がのぞいている。
この投稿に、ファンからは「憧れのスタイル」「脚綺麗すぎて目が離せない」「透明感バグっている」「スタイル良すぎ」「可愛さがどんどん進化してる」「天使」「人魚姫みたい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】24歳元乃木坂メンバー「憧れのスタイル」ミニ丈ワンピからスラリ美脚
◆中村麗乃、白いミニ丈ワンピ姿披露
中村は「明日3／29開催の『カレンダー発売記念オンラインサイン会』のお申し込みは本日までです！ぜひ〜」と呼びかけ、カレンダーのオフショットと思われる写真を投稿。光沢のあるパールの装飾が印象的な白ワンピースで、ミニ丈のすそからは美しい脚がのぞいている。
◆中村麗乃の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「憧れのスタイル」「脚綺麗すぎて目が離せない」「透明感バグっている」「スタイル良すぎ」「可愛さがどんどん進化してる」「天使」「人魚姫みたい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】