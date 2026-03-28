【レース映像】中山11R 日経賞｜マイユニバース（横山典弘）｜ウイニング競馬
【動画】中山11R 日経賞（GII）｜https://youtu.be/hHDehSkgi9A
第74回日経賞（GII）枠順
2026年3月28日（土）3回中山1日 発走時刻：15時45分
枠順 馬名（性齢 騎手）
1-1 ミクニインスパイア（牡4 丹内祐次）
2-2 ホールネス（牝6 M.ディー）
2-3 クリスマスパレード（牝5 石川裕紀人）
3-4 エヒト（牡9 川田将雅）
3-5 アスクナイスショー（牡5 田辺裕信）
4-6 リビアングラス（牡6 三浦皇成）
4-7 コスモキュランダ（牡5 横山武史）
5-8 ホウオウノーサイド（牡7 杉原誠人）
5-9 マイネルケレリウス（牡6 松岡正海）
6-10 シャイニングソード（牡5 西村淳也）
6-11 ミステリーウェイ（セ8 松本大輝）
7-12 チャックネイト（セ8 大野拓弥）
7-13 ブレイヴロッカー（セ6 荻野極）
8-14 ローシャムパーク（牡7 C.ルメール）
8-15 マイユニバース（牡4 横山典弘）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。