お笑いコンビ「アンタッチャブル」の山崎弘也が２８日、東京・有明のコナミクリエイティブフロント東京ベイで行われた第２回「ウイコレ ＦＡＮ ＴＯＵＲＮＡＭＥＮＴ」に参加し、２連覇を達成した。

サッカーのモバイルゲーム「ｅＦｏｏｔｂａｌｌ ウイコレ ＣＨＡＭＰＩＯＮ ＳＱＵＡＤＳ」（通称ウイコレ）の公式リアルイベント。お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の有田哲平とともに「チーフ・ウイコレ・オフィサー」を務める山崎は、全国から集まったプレーヤー約２００人の頂点に立った。

予選敗退した有田とは対照的に、前回優勝者の山崎は危なげなく勝ち進み、準決勝を５―１で勝利。決勝ではＰＫ戦を制し、大きくガッツポーズした。トロフィーを掲げ「２連覇したい、したいと言ってはいたけど、心のどこかでは不安だった。『ウイコレ』を教えてくれた有田さんが早々に敗退した。自分だけ残った後にリラックスしたのが、いい方に傾いた」と冗談を交えて語った。観客に向けて「オフ会的な、みんなとの交流も楽しかったです。次回、皆さん、私を倒してください！」と第３回大会への参加も予告した。

イベント後、報道陣の取材に応じた山崎は「ザキヤマを倒したい、という気持ちでウイコレに励んでくれたら。２連覇して次は３連覇へ。（ワールドシリーズ３連覇を目指す）大谷翔平の気持ちが分かる。多少気持ちがショウヘイ・オオタニに近づいた」と笑わせた。一方の有田は「ヤラセなんだと思わないと、やってられねえよ。次も出ますよ」と捨てゼリフを吐き、対抗心をあらわにした。

イベント内の企画「ウイコレあるある」では、有田から「ふだんのお笑いはノリでバンバンいっちゃうのに、研究に研究を重ねてる。一番堅いフォーメーションでいく」と裏の顔をバラされる場面も。これに、山崎は「必ず人気のフォーメーションですね。仕事の反動がきてる。痛いところ突かれちゃったな…」と苦笑い。子供が体調不良の時でもウイコレに夢中になっていたことを蒸し返されると「ともに育ててる、みたいな。でも、すっごい元気に育ってますからね」と笑顔を見せていた。