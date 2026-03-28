本大会直前に主将交代。腕章は長谷部氏（左）に。中澤氏（右）が舞台裏を語った。（C）Getty Images

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　ワールドカップ直前に、異例のキャプテン交代。2006年のドイツ大会に続き、10年の南アフリカ大会にも出場した元日本代表DFの中澤佑二氏が、DAZN配信の「内田篤人のFOOTBALL TIME」で、その真相を明かした。

　南ア大会に臨む岡田ジャパンで、中澤氏はしばらく主将を務めていたが、本大会前に戦術面などの方針転換に伴い、腕章は中澤氏から長谷部誠氏に託された。

「あれ、怒らないの？」と内田氏が質問。中澤氏は「怒らないでしょ」と応じ、その理由を語る。

「俺が（代表に）呼ばれた時に、（川口）能活さん、ナラさん（楢崎正剛）が怪我かなんかでいなくて、岡田（武史＝監督）さんが『とりあえず（キャプテンマークを）巻いておけ』と。『だから、キャプテンらしいことをしなくていいぞ』と、『とりあえずゲームの時に巻くだけでいいから』って言われた」
 
　そもそもの始まりがそういう事情で、言うなれば“代理”の感覚が強かったようだ。それだけに「俺はもう、キャプテンを早く誰かにしてくれ」との思いも。ただ「それが長谷部だったのは、ちょっと驚いたから、長谷部にはあとあとフォローした」という。

　長谷部氏を気遣い、「お前はお前らしくやればいいから」「分からないことがあったら、俺とかナラさんとか能活さんがいるから聞きに来ればいい」「俺らが後ろからサポートするから気にするな」など“新キャプテン”に言葉をかけたと回想。このエピソードに内田氏は「めっちゃいいじゃん、佑二さん」、ゲスト出演の安田理大氏も「めっちゃいい先輩やん」と感嘆していた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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