W杯本番直前に異例のキャプテン交代も「怒らないでしょ」。中澤佑二が知られざる真相を激白。腕章を託された長谷部誠にかけた言葉とは？
ワールドカップ直前に、異例のキャプテン交代。2006年のドイツ大会に続き、10年の南アフリカ大会にも出場した元日本代表DFの中澤佑二氏が、DAZN配信の「内田篤人のFOOTBALL TIME」で、その真相を明かした。
南ア大会に臨む岡田ジャパンで、中澤氏はしばらく主将を務めていたが、本大会前に戦術面などの方針転換に伴い、腕章は中澤氏から長谷部誠氏に託された。
「あれ、怒らないの？」と内田氏が質問。中澤氏は「怒らないでしょ」と応じ、その理由を語る。
「俺が（代表に）呼ばれた時に、（川口）能活さん、ナラさん（楢崎正剛）が怪我かなんかでいなくて、岡田（武史＝監督）さんが『とりあえず（キャプテンマークを）巻いておけ』と。『だから、キャプテンらしいことをしなくていいぞ』と、『とりあえずゲームの時に巻くだけでいいから』って言われた」
そもそもの始まりがそういう事情で、言うなれば“代理”の感覚が強かったようだ。それだけに「俺はもう、キャプテンを早く誰かにしてくれ」との思いも。ただ「それが長谷部だったのは、ちょっと驚いたから、長谷部にはあとあとフォローした」という。
長谷部氏を気遣い、「お前はお前らしくやればいいから」「分からないことがあったら、俺とかナラさんとか能活さんがいるから聞きに来ればいい」「俺らが後ろからサポートするから気にするな」など“新キャプテン”に言葉をかけたと回想。このエピソードに内田氏は「めっちゃいいじゃん、佑二さん」、ゲスト出演の安田理大氏も「めっちゃいい先輩やん」と感嘆していた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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南ア大会に臨む岡田ジャパンで、中澤氏はしばらく主将を務めていたが、本大会前に戦術面などの方針転換に伴い、腕章は中澤氏から長谷部誠氏に託された。
「あれ、怒らないの？」と内田氏が質問。中澤氏は「怒らないでしょ」と応じ、その理由を語る。
そもそもの始まりがそういう事情で、言うなれば“代理”の感覚が強かったようだ。それだけに「俺はもう、キャプテンを早く誰かにしてくれ」との思いも。ただ「それが長谷部だったのは、ちょっと驚いたから、長谷部にはあとあとフォローした」という。
長谷部氏を気遣い、「お前はお前らしくやればいいから」「分からないことがあったら、俺とかナラさんとか能活さんがいるから聞きに来ればいい」「俺らが後ろからサポートするから気にするな」など“新キャプテン”に言葉をかけたと回想。このエピソードに内田氏は「めっちゃいいじゃん、佑二さん」、ゲスト出演の安田理大氏も「めっちゃいい先輩やん」と感嘆していた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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