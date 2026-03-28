美味しくタンパク質補給したい人に！甘さ控えめで毎日続けやすい！サッと溶けてゴクゴク飲める【ザバス】ホエイプロテイン100リッチショコラ味がAmazonで好評販売中！
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毎日ゴクゴク続けられる味わい！飲みやすさにこだわった【ザバス】プロテインをAmazonで手に入れよう
たんぱく原料として、吸収の良い「ホエイプロテイン」を使用。トレーニング直後などのプロテイン摂取ポイントに合わせてたんぱく質を補給できるので、理想的なカラダづくりをサポートしてくれる。
「ザバスホエイプロテイン100」は明治が実施したアスリートの食事調査に基づき、アスリートのカラダづくりに必要とされるビタミンを独自に設計して配合。
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「ザバスホエイプロテイン100」はアンチドーピング認証「インフォームドチョイス」を取得。
明治独自の造粒方法や配合で、プロテインの溶けやすさを追求。シェイカーだけでなく、グラスやコップでも簡単に溶かせておいしく飲むことができる。
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カラダづくりに欠かせない「ビタミンB群・ビタミンD」、体調維持に欠かせない「ビタミンC」を配合。
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