◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第13節 東京SG34―36埼玉（2026年3月28日 東京・秩父宮ラグビー場）

東京SGは埼玉に34―36（前半14―14）で競り負け、6敗目（7勝）を喫した。後半終了目安のホーンが鳴るまでリードを保ったが、ロスタイム5分過ぎにトライラインを割られた。小野晃征ヘッドコーチも「最後は相手の強み、粘り強いアタックとディフェンスで最終的にトライを取られたが、チームとしては前に進んだ」と内容を評価した。

埼玉とは1月24日以来、今季2度目の対戦で、2カ月前も30―31とわずか1点差で敗れていた。この日は前半7分にWTB尾崎泰雅のトライで先取点を挙げ、その後も敵陣ペナルティーではFBチェスリン・コルビがしっかりと3点を刻んで着実に得点を重ねたが、14点リードの残り20分から相手に3トライを許し、わずかに及ばなかった。

リーグワン初代王者の埼玉には、創設5シーズンでまだ一度も勝てていない。それでも後半に相手ディフェンダーを何人も弾き飛ばしてトライを挙げたCTB中野将伍は「本当にちょっとのところ（の差）」と話す。再戦の可能性があるプレーオフでのリベンジへ、確かな手応えをつかんだ様子だった。