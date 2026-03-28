「ミス・アース・ジャパン2017」「グラビアオブザイヤー2024」グランプリ受賞のモデル斎藤恭代（29）が28日、インスタグラムを更新。大人気ドラマへの出演を発表した。

「日曜劇場『リブート』下條茜役で登場させて頂きます。最終回3月29日（日）よる9時放送」と、鈴木亮平（42）が主演するTBS系日曜劇場「リブート」（午後9時）への出演を報告した。

そして「是非ご覧下さい！！」と呼びかけ、オフショットを公開した。

この投稿に「わぁー びっくり楽しみだ」「おめでとうございます」「よかったね！」「恭代さまこれは大ニュース絶対絶対見ます」などのコメントが寄せられている。

斎藤は栃木県出身。中1から始めた器械体操では特待生として福岡県内の高校に進学も、高3時の大会での大ケガでその後の競技生活は断念した。同時期にご当地アイドル「いちご姫」のリーダーに選出。17年には「ミス・アース日本代表選考会」で優勝。23年10月にファースト写真集を発売。同12月には表紙を飾った雑誌を1000冊販売したことで24年1月に自身初のソロライブを実施。同12月のDVDメーカーが選出する「グラビア・オブ・ザ・イヤー2024」でグランプリ受賞。25年6月からホリプロ所属。同年11月には格闘技イベントK−1のスペシャルラウンドガールも務め、26年は「K−1公式ヴィーナス」としても活動。身長173センチの「9頭身美ボディー」として注目されている。