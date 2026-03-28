

（撮影：樋口隆宏/田中聖太郎写真事務所）

韓国の歌手・俳優・ラジオ DJ とマルチな才能を放つシン・ウォンホが、芸能活動15周年記念にリリースされた自身初となるSHIN WONHO 1st mini Album 「ONE」を引っさげて、3月27日に東京都・有楽町「I'M A HOW（アイマショウ）」で、SHIN WONHO 15th Anniversary LIVE 2026 「ONE」を全曲バンド編成で開催した。

シン・ウォンホは、抜群のビジュアルで 2011年にドラマ・CM で芸能界デビュー。翌年に日・中・韓のアジアグローバルユニット「CROSS GENE」のメンバーとして歌手デビューし、韓国や日本のみならずアジア圏で人気に「BIG〜愛 奇跡〜」、「青い海の伝説」など話題のドラマのメインキャストや、韓国ミュージカル「狂炎ソナタ」 の主演も務め、俳優としても活躍。現在はソロ活動を続けながら、FM yokohama E★K radio「火曜日のシンピナイト」で長年DJを務め、流暢な日本語と独特のトークセンスでファンを魅了し続けているファン待望のライブ公演だ。

オープニング映像の後に「Fill me」を披露しながら、昼公演で 光沢のあるブラックジャケットを、夜公演ではシルバーが配色されているライダージャケットを纏い登場したシン。待ち望んだファンの歓声が響く中、「皆さん、お久しぶりです！やっと会えましたね。お待たせいたしました〜」と挨拶。芸能デビュー15周年を迎えたシンは、「シン・ウォンホとして、初めてソロのミニアルバム「ONE」を発売することができました！ありがとうございます。日本限定盤、皆さんもゲットしてくれましたよね？」とファンとコミュニケーションを取るシン。1st mini Album とライブタイトルを「ONE」にした理由を「15年の間で、出会ったスタッフ、ファン全ての人を円で繋ぐ言葉が「ONE」です」と想いを伝える。

「ウリエシガネ」「KKI」と続けて熱唱後、「『ウリエシガネ』は、ソロで初めて歌った曲で、アルバムを自分で制作したいなと思ったきかっけの曲。とても愛情がある曲で、セクシーな曲として皆さんに披露したくて。「KKI」CROSS GENEの曲ですが、ソロ曲としてアレンジを加えました。どの曲も愛してくれると嬉しいです」と愛嬌を見せるも、「思ったより（皆さんの）テンションが低いので…」とジョーク交じりに、客席の各エリアに向けて声援レベルを煽り、ファンの熱も 上がりに 特徴的な振り付けと声越えで盛り上がる「Invation」の後、「兵役に行く前の曲で、いろんな不安を持っていましたが、歌詞に＜僕を信じてください。一緒に歩いてください＞という意味が込められています」と、バラード曲「Trust Me」を真心を込めて歌いあげるシン。

そして、CROSS GENE時代の思い出VTRが流れた直後、グループのデビュー曲である「LaDi-DaDi」を歌唱しながら登場したのは、シンとスペシャルゲストのヨンソクこの日一番の声援を浴びたステージ上の2人の再共演に、感涙したファンも多いはずだ。

一度 CROSS GENEを卒業していたヨンソクが戻ってきた理由をシンが尋ねると、「1人になった時、色々経験をしました。心の中にはCROSS GENEがずっと残っていたし、偶然日本でウォンホ兄さんに出会い食事をし、“戻りたい"と思うようになりました。守ってくれて、ありがとう」とシンに感謝するヨンソク。そんな彼からとても長いメッセージがシンに届き、再共演が叶うことになったのだ。「ウェルカム、ヨンソク」「ただいま」という2人のやりとりがなんとも微笑ましい。

グループデビュー直前からデビュー直後の写真を振り変えるファン歓喜のコーナーで 、当時の自分たちの写真を「可愛いね」「イケメンだね」「痩せてたね」と自画自賛。さらにファンからの質問コーナーで、「これからやりたいこと」を尋ねられるとシンは「ずっと音楽。東京ドーム１週間公演して引退」と、いきなりの引退宣言に笑いが起こる一幕も。

「他のメンバーと会ってる？」という問いには、ヨンソクは「去年ＪＧが韓国に来た際、録音ボイスが届いたよ。会えなかったけど」、シンは「キャスパーとテレビ電話で２カ月前位に話したよ」と何かしらの交流を持っていることを明かした。

さらに、「15年後の自分？」という質問には、「ステージの上に立っている」とヨンソクが答えると、シン「ヨンソクが僕のそばにいる」と阿吽の呼吸も見せつけた。また、2人の日本活動時の映像も映し出され、山形のラジオ番組ではスタジオが狭かったせいで、おしゃべりな2人がメンバーから選ばれたことや、ブラジルのアニメフェスに招かれた時 、エコノミー席で30時間移動したことが辛かったがファンの熱が高かったようで、「今度2人でファーストクラスに乗って行きたいね」と思い出話に花を咲かせていた

そして、日本デビュー曲である「Shooting Star」をベースが効いたロック調で披露した2人。「ロックVerもカッコ良かったでしょう？」とファンへアピール。「残念だけど、ヨンソクはあと1曲」とシンが伝えると、「僕の出番、歌より映像が長かった気がする」と場内の笑いを誘った。CROSS GENEのバラード曲である「手紙」を熱唱する2人。ファンへ感謝の気持ちを歌に乗せつつ、最後2人でハートマークを贈った。

また、「ONE」のメイン曲である「Warzone」のMVが流れ終わると、MV撮影時の衣装で登場し「Warzone」を初パフォーマンスしたシン。「互いに傷付け、仲直りを繰り返す恋人を描いた曲です。そして、全てのことが“平和 に繋がるということを表現したくて、いろんな人種の人たちが愛し合うPVになりました。自分の心が平和だと、他の人にも優しくなれるでしょう」と語る楽曲への想いを綴るシンが尊い。そして「200 万回を突破しました 帰ったら再生して、皆さんの心の平和も探してね」とお願いも忘れない所も愛しい。

続いて同じく「ONE」に収録されている新曲「Hug Me」はベースの音が印象的なR&B曲。「ライブの時 毎回不安なんです。誰も来なかったらどうしようって…。でもみなさんがまた来てくれた。15年間、見守ってくれてありがとう」と感謝を伝える。新曲「PLACEBO」について、「錯覚効果という意味ですが、夢を見ている僕の夢、皆さんとずっと一緒にいれたらいいなという未来の曲。今日は本当にありがとう」と、爽やかに熱唱して締めくくるシン。ステージ退場後、自ら「アンコール 」と影の声でアピールするシンに思わず笑顔がこぼれる。

場内のコールに応えるべく「雨のち晴れ」でアンコールとして登場したシン。「楽しかったですか？アルバムを作って披露したい気持ちもあった一方、やはり直接会いたいなとずって思っていました」と本音が漏れ、ヨンソクを呼び込む。昼公演では「Serenade」を、夜公演では「What you think」でファンと共に盛り上がる2人。ラスト曲である「sHi-tai!」で ファンの掛け声も相まって会場は熱狂の渦に包まれた。

「素敵なスタッフ、一番大切なファンの皆さん、ありがとう」と感謝するシン。韓国でミュージカル「OZ」（5月5日〜公演）に出演することが決定しているヨンソクは、「僕たちのために来てくれてありがとう。今度はシン君の誕生日、クリスマスに “クロスマス”としてイベントはどう？」と提案。「CROSS GENEでした」と2人で仲良く手を繋いで会場を後にした直後、レコーディングをしている2人の姿がスクリーンに!?

CROSS GENEの本格的な復活の輪郭が見えてきそうな予告映像も披露され、ファンに 何よりの贈り物となったのは間違いない。撮影：樋口隆宏/田中聖太郎写真事務所

セットリスト

VCR1 OPENINGM1.Fill meM2.ウリエシガネM3.KKI(Disco Ver)M4.InvationM5.Trust MeVCR.2 CROSS GENE 時代の思い出 VTRM6.LaDi-DaDiシン・ウォンホ＆ヨンソク トークM7.Shooting Star-Japanese ver.-M8.手紙VCR.3 Warzone MVM9.Warzone 【新曲】M10.Hug Me 【新曲】M11.PLACEBO【新曲】アンコールM12.雨のち晴れM13.Serenade＜昼公演＞What you think ＜夜公演＞M14.sHi-tai!