東日本大震災と向き合う15年の対話をアートで体験！ 東京工芸大学「語りにくさを語る」

記事ポイント 東京工芸大学の学生8名が大川小学校の津波事故をテーマに体験型企画展を開催約1年のフィールドワークと対話を経て制作された学生作品を展示来場者が「住民」として避難を疑似体験するインタラクティブ作品など多彩な表現 東京工芸大学の学生8名が大川小学校の津波事故をテーマに体験型企画展を開催約1年のフィールドワークと対話を経て制作された学生作品を展示来場者が「住民」として避難を疑似体験するインタラクティブ作品など多彩な表現

東京工芸大学芸術学部インタラクティブメディア学科アート＆メディア研究室の学生8名による企画展「語りにくさを語る―大川小をめぐる15年の対話」が開催されています。

東日本大震災時に宮城県石巻市の旧大川小学校で起きた津波事故を題材に、体験型作品の展示や伝承活動の記録、対話型プログラムなど多彩な表現を紹介する展覧会です。

2026年3月10日から22日まで、東京工芸大学中野キャンパス6号館で開催されました。

東京工芸大学「語りにくさを語る―大川小をめぐる15年の対話」

会場：東京工芸大学 中野キャンパス6号館（東京都中野区弥生町1丁目10）展示期間：2026年3月10日（火）〜3月22日（日）休館日：2026年3月16日（月）開館時間：11:00〜18:00（土・日・祝日は19:00まで）入場料：無料

東日本大震災から15年が経過しようとする中、震災に対する社会の関心は変化しつつあります。

東北3県にある震災関連の伝承施設の来訪者数は年々減少傾向にあり、こうした社会課題を背景に、インタラクティブメディア学科の野口靖教授と研究室の学生8名が本展を企画しています。

大川小学校をめぐる「語りにくさ」を解きほぐすとともに、多層的・多声的な記憶や語りのあり方を提示し、困難な遺産（Difficult Heritage）をどのように未来の知恵へとつないでいくかを模索するアートプロジェクトです。

約1年をかけたフィールドワークと対話

震災当時は幼く、直接の記憶をほとんど持たない大学生たちが約1年をかけて東日本大震災について学び、向き合っています。

映画や書籍など多様なメディアで描かれている震災を多角的に俯瞰し、学生同士でディスカッションを重ねています。

宮城県仙台市、南三陸町、気仙沼市、石巻市、福島県双葉町などの震災遺構や伝承館、被災校を実際に訪れ、地域住民との対話を通じて理解を深めています。

学生プロジェクト作品「記憶と選択」「拓く」

「記憶と選択」は、「もし自分がこの街に住んでいたら？

」という問いを出発点に、来場者が宮城県石巻市の”住民”として参加するインタラクティブ作品です。

鑑賞者は外側から眺める存在ではなく、当事者として状況に向き合い、選択を重ねていくことで、災害の事前準備から災害発生までを疑似体験できます。

「拓く」は、大川小学校の壁画を実寸高で投影する参加型映像インスタレーション作品となっています。

風化が進む壁画をAI技術などを用いて完成当時の姿へ再現し、来場者が壁画を”修復する”体験を通して、震災の記憶や言葉と向き合い、未来への願いを共有する場を創出しています。

さらに「継ぐ言葉」として、震災の表現と向き合った学生たちの対話と思考の記録も展示されています。

伝承活動の記録と映像作品

「大川伝承の会」の活動紹介展示では、児童の遺品やアーカイブなど、遺族による大川震災伝承館での展示空間が再現されています。

映像インスタレーション「51分と13年」は、俳優による再演映像とドキュメントを並置し、事故に内在する問題を提示する作品です。

書籍展示とワークショップを併せた企画では、選書した書籍展示を散策し、来場者が本の中の一節を拾い上げ、言葉を開いていく参加型の体験ができます。

会期中のイベント

2026年3月14日にはオープニングトーク「15年の対話 語りの多声性と当事者性」が開催されました。

2026年3月15日には「大学における展示実践の公共性」をテーマにしたオープニングトーク2が行われました。

2026年3月20日にはワークショップ「『語りにくさを語る』展参加者が『言葉』で対話する」が実施されました。

2026年3月21日には学生によるギャラリーツアーとロールプレイ「51分と13年」が開催されました。

2026年3月22日のクロージングトークでは、桑原応宝氏やアート＆メディア研究室の学生、丹羽朋子氏、三行英登氏、野口靖教授が登壇しました。

震災当時を直接知らない世代が約1年をかけて現地を訪れ、対話を重ねて制作した作品は、震災の記憶を「自分ごと」として捉え直す新たな視点を提供しています。

来場者が当事者として避難の過程を疑似体験できるインタラクティブ作品や、AI技術で壁画を修復する参加型インスタレーションなど、体験を通じて震災と向き合える構成が特徴です。

困難な遺産を未来の知恵へとつなぐ、表現活動の可能性を模索するアートプロジェクトとなっています。

東京工芸大学「語りにくさを語る―大川小をめぐる15年の対話」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「語りにくさを語る―大川小をめぐる15年の対話」はどのような企画展ですか？

A. 東京工芸大学芸術学部インタラクティブメディア学科アート＆メディア研究室の学生8名が、東日本大震災時の大川小学校津波事故を題材に制作した体験型作品や、遺族による伝承活動の記録、対話型プログラムなどを紹介する企画展です。2026年3月10日から22日まで、東京工芸大学中野キャンパス6号館で開催されました。

Q. どのような作品が展示されていますか？

A. 来場者が宮城県石巻市の「住民」として避難の過程を疑似体験するインタラクティブ作品「記憶と選択」や、大川小学校の壁画を実寸高で投影しAI技術で修復する参加型映像インスタレーション「拓く」、学生たちの対話と思考の記録「継ぐ言葉」などが展示されています。

Q. 入場料はかかりますか？

A. 入場料は無料です。

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