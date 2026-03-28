Meta Quest向けVR FPS体験版が無料公開！ 「The Last Resort」

記事ポイント 1000年後の地球が舞台のVR FPS『The Last Resort』体験版がMeta Questで無料公開中Meta Quest2以上対応で課金なし、誰でもすぐにプレイ可能原作小説をベースにした没入感の高いVR戦闘とスピーディーなアクションが体験できる 1000年後の地球が舞台のVR FPS『The Last Resort』体験版がMeta Questで無料公開中Meta Quest2以上対応で課金なし、誰でもすぐにプレイ可能原作小説をベースにした没入感の高いVR戦闘とスピーディーなアクションが体験できる

マグノロスワークスとプロディジが共同で手がけるMeta Quest向けVR FPS『The Last Resort』の体験版が公開されています。

1000年後の地球を舞台に、宇宙からの侵略者と戦う没入型シューティングゲームです。

Meta Quest2以上に対応しており、無料・課金なしでプレイできます。

マグノロスワークス「The Last Resort」

アプリ名称：The Last Resort対応端末：Meta Quest2以上価格：無料（課金なし）提供開始日：2026年3月21日開発元：プロディジ販売元：マグノロスワークス

『The Last Resort』は、2021年に出版された大藤崇氏のスペクタクル小説「ザ・ラスト・リゾート」を原作としたVR FPSです。

プレイヤーは最後の守護者「ラスト・ガーディアン」となり、1000年後の地球の大陸「Continent Alpha」を守るために宇宙からの侵略者と戦います。

VRデバイスの進化により実現した直感的な操作と、その場にいるかのようなリアルな臨場感が特徴となっています。

体験版の内容

体験版では、没入感の高いVR戦闘システムや未来的な武器の演出、スピーディーなアクション体験の一部をプレイできます。

2025年9月の東京ゲームショウ2025で初公開された本作が、ついにMeta Questで体験可能となっています。

今後の展開

フルバージョンのリリースに向けて、5つのステージや50以上の敵キャラクター、ハイスコア・アチーブメント機能の開発が進められています。

現在、Meta QuestストアにてWishlist登録も受付中です。

従来のゲームでは味わえない没入感のあるVR戦闘が楽しめます。

原作小説の壮大な世界観を、自らの手で体験できるのが魅力です。

無料で課金もなく、気軽にSFバトルの臨場感を味わえます。

Meta Quest向けVR FPS『The Last Resort』体験版の紹介でした。

よくある質問

Q. 『The Last Resort』体験版の価格はいくらですか？

A. 無料で提供されており、課金もありません。

Q. どの端末でプレイできますか？

A. Meta Quest2以上の端末に対応しています。

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