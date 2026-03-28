記事ポイント さくら情報システムが「絆」からAI活用支援のAXプランを2026年3月24日より提供開始中小・中堅企業の経営企画・情報システム・DX推進部門が対象企業利用に適したAI活用規程・ルールの制定を支援 さくら情報システムが「絆」からAI活用支援のAXプランを2026年3月24日より提供開始中小・中堅企業の経営企画・情報システム・DX推進部門が対象企業利用に適したAI活用規程・ルールの制定を支援

さくら情報システムが、IT企画伴走支援サービス「絆」において、AI活用支援を目的としたAXプランの提供を2026年3月24日より開始しています。

中小・中堅企業を対象に、AI導入の初期段階で必要となる規程やルールの制定を支援するプランです。

セキュリティやリスクへの不安を解消し、安心してAI活用を進められる環境づくりをサポートします。

さくら情報システム「IT企画伴走支援サービス『絆』AXプラン」

AXプランは、AIトランスフォーメーション（AX）をテーマに、企業がAIを業務に取り入れるための第一歩を支援するサービスです。

サービス名：IT企画伴走支援サービス「絆」AXプラン提供開始日：2026年3月24日対象：中小・中堅規模の企業・組織対象部門：経営企画・情報システム・DX推進・総務など提供元：さくら情報システム株式会社

AXプランの背景と目的

日本では労働人口の減少や人材不足が深刻化しており、中小・中堅企業では限られたリソースで生産性を最大化することが求められています。

その解決策としてAI活用への期待が高まる一方、「何から始めればよいかわからない」「セキュリティやリスクが不安」といった声も多く聞かれます。

ルール整備や社内合意形成が進まず、導入が止まってしまうケースも少なくありません。

さくら情報システムはこうした課題を社会的なテーマと捉え、企業が安心してAI活用を進められる環境づくりを支援するため、AXプランの提供を決定しています。

AXプランの内容

AXプランでは、AIの特性やリスクを踏まえたうえで、企業利用に適したAI活用規程・ルールの制定を支援します。

AI導入を検討しているものの具体的な進め方がわからない企業に向けて、企業利用特有のリスクに配慮した体制づくりをサポートする内容となっています。

IT企画伴走支援サービス「絆」の全体像

「絆」は、企業のDX推進を支援するためのサービスで、アセスメントプログラムと伴走支援サービスから構成されています。

アセスメントプログラムでは、課題の発見・整理を総括的かつ短期間で迅速に行えます。

伴走支援サービスでは、ワンチーム体制で全体計画の策定から各課題の解決に向けた業務計画までを作成します。

最適なソリューションやSaaSの導入支援など、システム企画部機能の提供も含まれています。

理想的なモデルの提示や単発の提案にとどまらず、施策の実施・実装まで対応する点が特徴です。

今後の展開

AXプランを通じて、企業が自社業務に適したAI規程・ルールを確立し、リスクを低減・コントロールしながらAIを業務に定着させることを目指しています。

これまで「絆」で蓄積してきたDX伴走支援の知見を活かし、AI活用を前提とした企画立案支援など、さらなるサービス拡充を進める方針です。

AI導入の初期段階にある企業にとって、規程整備から伴走支援まで一貫してサポートを受けられるプランとなっています。

企業利用特有のリスクに対応した規程制定により、安心してAI活用をスタートできます。

DX推進の知見を土台に、AI時代に即した企画立案支援まで見据えた包括的なサービスです。

さくら情報システム「IT企画伴走支援サービス『絆』AXプラン」の紹介でした。

よくある質問

Q. AXプランはどのような企業が対象ですか？

A. 中小・中堅規模の企業・組織が対象です。

経営企画・情報システム・DX推進・総務など、AI活用の検討や導入の初期段階にある部門向けに提供されています。

Q. AXプランではどのような支援を受けられますか？

A. AIの特性やリスクを踏まえた、企業利用に適したAI活用規程・ルールの制定支援を受けられます。

企業利用特有のリスクに配慮した体制づくりをサポートする内容です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post IT企画伴走でDX推進を支援！ さくら情報システム「絆AXプラン」 appeared first on Dtimes.