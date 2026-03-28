サッカー日本代表は２８日（日本時間２９日午前２時）、英国のグラスゴーでスコットランド代表との国際親善試合に挑む。

６月開幕の北中米Ｗ杯イヤーの初陣となる一戦は、Ｗ杯メンバー発表前最後の活動となる。ＦＩＦＡランク１９位の日本に対して、スコットランドは同３８位。３１日（日本時間４月１日）に控えるイングランド戦は、主力選手を中心に起用することが見込まれるため、スコットランド戦は代表経験が浅い選手や当落線上の選手にとって、最大のアピールの場となる。

先発が予想されるＦＷ小川航基、ＦＷ塩貝健人、ＭＦ佐野航大、伊東純也、前田大然ら攻撃的な選手による、Ｗ杯イヤー初ゴールも注目ポイントの一つだ。

第２次森保ジャパンの得点ランキングは〈１〉上田綺世１６点、〈２〉中村敬斗１０点、〈３〉南野拓実９点、〈４〉小川航基７点、〈５〉久保建英、堂安律、鎌田大地６点、〈８〉田中碧、伊東純也５点〈１０〉守田英正４点、〈１１〉三笘薫３点となっており、ランキング上位の中では１トップでの先発が見込まれる小川のファーストゴールに期待がかかる。小川も「本当にいろんなタイプの選手がＦＷで今回入って、人それぞれ特長がある。僕の特長っていうのは他にいないものを持っていると思うので、自分で色を出しつつ、しっかりと結果を出して、アピールしたいなと思っています」と闘志を燃やしている。

なお、第２次森保ジャパンでのシーズンファーストゴールは、２３年が初戦ウルグアイ戦（１△１）の西村拓真、２４年が元旦に行われたタイ戦（５〇０）の田中碧、２５年がＷ杯出場を決めた最終予選バーレーン戦（２〇０）の鎌田大地となっている。