◇女子アジア・チャンピオンズリーグ準々決勝 日テレ東京V5―0スタリオン（2026年3月28日 東京スタジアム）

女子のアジア・チャンピオンズリーグ（AWCL）の準々決勝が行われ、日テレ東京Vが5得点のゴールラッシュで日本勢初の4強入りを決めた。

MF猶本光の“チャレンジ”が試合を決定付けた。2―0の後半22分、ペナルティーエリア内でドリブルを仕掛けると、相手DFにスライディングで背後から倒される。当初はノーファウル判定だったが、倒された猶本はAWCLで採用されるチャレンジ式のビデオ判定制度「FVS（フットボール・ビデオ・サポート）」をベンチに要求した。「絶対に足が掛かっている確信があった。めっちゃアピールしました」。約2分間に及んだ主審のビデオチェックの末、ノーファウルからPK判定に。相手DFにはイエローカードが提示された。「ベンチから見えないところでは、選手でアピールしてくれと言われていた。今日は成功して良かったです」。判定が覆って得たPKを自ら蹴ってゴール左に突き刺し、ダメ押しの3点目を奪った。

前回、猶本も所属していた三菱重工浦和は準々決勝で敗退した。「国際舞台では、ちょっとした隙から勝負を持っていかれる可能性がある。まずこの壁を乗り越えられたのは大きな勝ち」。アジア女王まであと2勝とした。