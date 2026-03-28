活動を休止している韓国の女性アイドルグループ・ＮｅｗＪｅａｎｓの所属レーベル・ＡＤＯＲ（アドア）から契約解除されたダニエルとその家族、ミン・ヒジン前ＡＤＯＲ代表を相手取り提起された、損害賠償請求訴訟の初弁論準備期日において、今後の審理日程をめぐり双方が激しい議論を交わしたと２６日、現地メディアの聯合ニュースなどが報じた。

記事によるとダニエルの代理人はこの日、ソウル中央地方裁判所の民事合意第３１部の審理により開かれた損害賠償訴訟弁論準備期日で「訴訟が長期化した場合、ダニエルはアイドルとして最も輝かしい時期に、重大な被害を受けることになる」と言い、ほかの訴訟を通して主要な事実関係が明らかになった以上、迅速に裁判を終えてほしいと要請したと伝えた。またＡＤＯＲ側が、専属契約に無関係なダニエルの家族にも訴状を送った点、弁論準備期日まで２カ月の猶予を求めた点など、訴訟を遅延させようとした状況も確認したとした。

一方、ＡＤＯＲ側の代理人は「訴状手続きから約３カ月後に期日日程が決まったことについて、遅延したとは考えていない」「通常の裁判手続きで進めてほしい」と反論し「（ダニエル側の）違反行為が多いため、証人を絞り込まなければならない」と述べたという。

これに先立ちＡＤＯＲは、ダニエルとその家族１人、ミン前代表の３人に対して「今回の紛争状況を招き、ＮｅｗＪｅａｎｓの脱退と復帰遅延に重大な責任がある」と法的責任の追及を予告。４３１億ウォン（約４３億円）相当の損害賠償請求訴訟が提起されたと伝えられていた。