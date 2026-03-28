突然立ち上がったわんこの「ある行動」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で3万5000回再生を突破し、「ミーアキャットｗｗ」「直立不動で草」「まるでAIみたい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『おやつをくれる人』を発見した犬→突然立ち上がって…犬とは思えない『衝撃的な体勢』】

おやつが欲しいわんこ

TikTokアカウント「sibatweet」の投稿主さんが紹介したのは、愛犬『ごぅ』ちゃんの可愛すぎるワンシーン。ごぅちゃんは、柴系MIXの女の子だそうです。この日、広場に遊びに来たというごぅちゃん。はるか遠くで、飼い主さんがおやつを持って待機していました。

おやつを持つ飼い主さんに気付いたごぅちゃんは、スッと立ち上がり…。なんと、背伸びをするように2本足で姿勢をキープしたのです。前足をチョコンと胸元に寄せて遠くを見る姿は、まるでミーアキャットのよう。あまりの姿勢のよさに、本当に犬なのか疑うほどだったといいます。

直立不動で佇む姿に爆笑♪

シャキンと背筋を伸ばして飼い主さんの方を見つめたごぅちゃんは、おやつを持っていることを確信した模様。視線をそらさず、一目散に飼い主さんの元へ歩いていったそうです。その姿から、絶対におやつを逃したくないという熱い気持ちがひしひしと伝わります…！

ごぅちゃんは、普段から2本足で立って遠くを確認することが多いのだとか。通りすがりの人に「ミーアキャットみたい」と言われることも多いそうですが、こんなチャーミングなわんこを見たら思わず微笑んでしまいそうです♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「この姿勢のよさと安定感は素晴らしい」「おやつくれる人は正義だもんね」「こうやって...進化していくんだな」など沢山の反響がありました。

遠くに見つけたのは…

別の日も、2本足で遠くを確認していたというごぅちゃん。雪が積もる中でしたが、ごぅちゃんは何かを探すように辺りを見回していたといいます。ごぅちゃんが直立不動で探していたものとは…。

なんと、仲のいい友達犬♪ごぅちゃんは、ミーアキャットのように立ち上がって「友達がいないか」確認していたのでした。友達が来ると、大喜びで駆け回っていたとか。視点を高くすれば遠くまで見られると理解している、とっても賢いごぅちゃんなのでした！

TikTokアカウント「sibatweet」には、ごぅちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「sibatweet」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。