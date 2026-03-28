6月のW杯に向けた親善試合を戦う日本代表。スコットランド、イングランドとのゲームが予定されており、29日にはグラスゴーでスコットランド代表と対戦する。



『BBC』ではスコットランド代表のスティーブ・クラーク監督が3月の代表ウィークでの人選に言及。一部の人々を驚かせる選考になるかもしれないと語った。



「当然ながら、この時期になると怪我から復帰した選手や不調を抱えている選手が多くなるので、一部の選手に対する選考に疑問を感じるかもしれませんが、どちらの試合もW杯に向けた準備という点では重要になる」





「我々にとって重要なのはこれまでと異なる点を見つけ出し、チーム全体で異なる選手を起用することで、できるだけ多くの選手を活用して、できる限り良い結果を出すことです」スコットランド代表の主力であるスコット・マクトミネイ、ジョン・マッギンらは負傷から復帰したばかりということもあり、出番が限られるのかもしれない。「代表での戦いはどれも重要な試合であるべきだ。異なる大陸のトップレベルの2チームと対戦するのは選手たちにとって大きな挑戦となるだろう。特に日本がそうだ」「非常に興味深いプレイスタイルだ。試合に向けた準備段階で、彼らのプレイや試合への取り組みを観察するのは本当に良い経験だった。だから、我々にとって日本は厳しい相手になるだろう」日本は過去スコットランドと3度対戦しており、1勝2分と勝ち越している。1995年と2006年の対戦ではスコアレスドロー、2009年には2-0で勝利しており、未だ1ゴールも許していない相手だ。6月のW杯に向けた親善試合を戦う日本代表。スコットランド、イングランドとのゲームが予定されており、29日にはグラスゴーでスコットランド代表と対戦する。『BBC』ではスコットランド代表のスティーブ・クラーク監督が3月の代表ウィークでの人選に言及。一部の人々を驚かせる選考になるかもしれないと語った。「当然ながら、この時期になると怪我から復帰した選手や不調を抱えている選手が多くなるので、一部の選手に対する選考に疑問を感じるかもしれませんが、どちらの試合もW杯に向けた準備という点では重要になる」「我々にとって重要なのはこれまでと異なる点を見つけ出し、チーム全体で異なる選手を起用することで、できるだけ多くの選手を活用して、できる限り良い結果を出すことです」スコットランド代表の主力であるスコット・マクトミネイ、ジョン・マッギンらは負傷から復帰したばかりということもあり、出番が限られるのかもしれない。「代表での戦いはどれも重要な試合であるべきだ。異なる大陸のトップレベルの2チームと対戦するのは選手たちにとって大きな挑戦となるだろう。特に日本がそうだ」「非常に興味深いプレイスタイルだ。試合に向けた準備段階で、彼らのプレイや試合への取り組みを観察するのは本当に良い経験だった。だから、我々にとって日本は厳しい相手になるだろう」日本は過去スコットランドと3度対戦しており、1勝2分と勝ち越している。1995年と2006年の対戦ではスコアレスドロー、2009年には2-0で勝利しており、未だ1ゴールも許していない相手だ。