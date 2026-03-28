第９８回センバツ高校野球大会は２９日、甲子園で準決勝２試合が行われる。２８日は休養日に充てられ、４強進出校はそれぞれコンディションを整えた。甲子園で初めて４強入りした専大松戸（千葉）は兵庫・西宮市内で２時間の練習。大阪桐蔭の１５３キロ右腕・吉岡貫介（３年）ら速球派投手を想定して「１５５キロマシン」で打撃練習を行い、攻略へ闘志を燃やした。

目を慣れさせた。準決勝を前にした専大松戸の打撃マシン、設定は「１５５キロ」−。大阪桐蔭の吉岡ら速球派投手陣を仮想しての特訓。プロ注目の４番で今大会、打率５割５分６厘の吉岡伸太朗捕手（３年）は、充実の表情で汗をぬぐった。

「タイミングの取り方もつかめた。自分のミート力があれば、しっかり打てるかなと思っています」

昨春の関東大会決勝・健大高崎戦では最速１５８キロを誇るロッテのドラフト１位・石垣元気と対戦。「ヒットは打てなかったが、しっかり捉えることはできた」と経験値を高めた。「打ち負けないように、思い切ってスイングしていきたい」とナインの思いを代弁した。

７７歳の持丸修一監督は、甲子園最多勝指揮官の西谷浩一監督（５６）について「報徳学園時代から知ってますんで。報徳学園と初めてオープン戦やった、その頃の選手だなっていう感覚しかなくて。今度は大阪桐蔭の監督になって、立派な成績をあげたんでね。すごいなと思っています」と年の功をのぞかせた。いざ準決勝。正々堂々と立ち向かう。（加藤 弘士）