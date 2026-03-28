東京・狛江市できょう（28日）、交通ルールを守るよう呼びかけるイベントが行われ、お笑いコンビのガンバレルーヤが調布警察署の一日署長を務めました。

ガンバレルーヤ・よしこさん

「自転車のルールを守らないやつは」

会場

「くそがー！」

来月6日に始まる「春の全国交通安全運動」を前に、きょう（28日）狛江市では、交通ルールを守るよう呼びかけるイベントが開かれ、お笑いコンビ・ガンバレルーヤのまひるさんとよしこさんが調布警察署の一日署長を務めました。

イベントでは二人が、来月から、自転車にも導入される反則金を伴う「青切符」について触れ、ヘルメットの着用やながら運転の防止を呼びかけました。

警視庁調布署では管内で発生している交通人身事故のうち自転車を当事者とする事故がおよそ5割を占めていて、増田太郎署長は自転車の事故を防ぐための5つの基本ルールとして、▼車道での左側通行、▼交差点での信号と一時停止の順守、▼夜間のライト点灯、▼飲酒運転の禁止、▼ヘルメットの着用を徹底してほしいと話しています。