◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ ▽第５節 町田１―１（３―１）川崎（２８日・町田ＧＩＯＮスタジアム）

町田はＰＫ戦の末、ホームで川崎に勝利した。１―０の後半１４分にＦＷエリソンに同点弾を許すと、同３３分にＦＷエリキがファウルにより退場。残り時間は１０人での戦いを余儀なくされたが、粘り強く守り抜き、勝ちきった。黒田剛監督は「エリキの退場からかなり厳しい状況を強いられたが、しっかりメンバー交代を含め、体を張って守り切ってくれた。百年構想リーグのレギュレーション上、ＰＫ勝ちでも勝ち点２を取れるので、順位をまず１つ上に上げること、２位に行くこと、鹿島を追走することが大枠の中の１つだった。それを達成できて良かった」とうなずいた。

勝利の立役者は守護神のＧＫ谷晃生だ。ＰＫ戦で相手の１番手、ＦＷロマニッチが真ん中に蹴ったキックを完璧に読み切りセーブすると、その後も２人のキックをストップ。ホームの観衆の声援による後押しもあり、勝ち点２をもぎとった。

指揮官も「やっぱり何と言っても、１本目の真ん中をしっかりと読み切ったのが彼の経験。右でも左でもなく、しっかりと止めきって勢いをつけた」と、駆け引きで上回った１本目の谷のセーブを称賛。１本目を止めたことで相手に強烈なプレッシャーも与え「おそらく相手も真ん中を蹴ることへの恐怖心が出たと思う。左右に蹴るコースの甘さも出た」と話した。