◇NTTラグビーリーグワン1部第13節 静岡20―41神戸（2026年3月28日 静岡・IAIスタジアム日本平）

神戸が快勝し、5試合を残してプレーオフ圏内の6位以内を確定させた。キックオフ直後から流れをつかみ、前半4分のLOジェラード・カウリートゥイオティ（33）のトライを皮切りに3連続トライ。静岡にPGを決められた直後には、巧みなラインアウトからCTBタリ・イオアサ（21）がトライして点差を広げた。

前節20日、横浜とのホストゲームに敗れ、連勝が10でストップ。力強く再出発し、SO李承信副将（25）は「今週はゲームにどう向かうかにフォーカスして準備してきました」と声を弾ませた。

新人SH上村樹輝（23）は、前半18分にトライを決めるなどの活躍でプレーヤー・オブ・ザ・マッチを受賞し、「テンポ良い攻撃を心掛けました」と笑顔。静岡の先発SHが同期の細矢聖樹（23）だったことで、士気も一層高まったという。

デイブ・レニーヘッドコーチ（63）は「タフな相手からアウェーで勝ち点5を取れたのは良かったです」と喜びつつ、スクラムで劣勢に回った後半の内容に反省を忘れず。上村も、プレーオフ進出を通過点と捉えており「少しでも順位を上げられるように」と視線を前に向けた。