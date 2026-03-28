店舗跡の壁に思い思いに筆を運ぶ子どもたち＝２８日、セルテ

再開発に伴い昨年末に閉館したＪＲ関内駅前の商業施設「セルテ」（横浜市中区）で２８日、楽しみながら取り壊しを惜しむ「解体祭」が開かれた。店舗跡をキャンバスに見立て、親子連れが港町や四季を連想させる鮮やかな絵を描いた。

セルテと、解体業の都市テクノ（東京都港区）の主催。建物のデザインや雰囲気を味わいながら変わりゆく街を記憶に残そうと、都市テクノが発案した。

この日は、医薬品店や古書店などがあった１、３階などが開放された。ピンク色の絵の具を手に塗り、壁面に手形を付けて桜の花を表現する絵画体験は、子どもに大人気。歴史を振り返るパネル展や、「青春の思い出ありがとう」といった寄せ書きは閉店時のまま残され、来場者が懐かしそうに見入っていた。

中区に住む会社員の佐藤真央さん（３９）は「この辺りには何度も訪れた思い出があり、再開発の前に見ておこうと思った」と参加。息子の千都世さん（５）は「こんなに大きな壁に色を塗るのは初めて」と、顔を絵の具で汚しながら熱心に筆を走らせていた。

館内では、解体現場から出る産業廃棄物の再利用をテーマにした展示も行われた。コンクリートを粉砕し圧縮成形したブロックや、廃木材と樹脂を混ぜ合わせた素材のスマートフォン立てなど、新技術が並んだ。屋外では名産品を販売するマルシェも開催された。

セルテは１９６７年、衣料品店や飲食店が入居する「横浜センタービル」として開館。名称は８９年に「セルテ」となった。今夏以降、関内駅前北口地区の再開発に伴い取り壊される。