水は飲んでいるのに、エサは食べている形跡がない…？ 保護した猫が意識を取り戻してからまだ一度も食べ物を口にしていない【著者インタビュー】

水は飲んでいるのに、エサは食べている形跡がない…？ 保護した猫が意識を取り戻してからまだ一度も食べ物を口にしていない【著者インタビュー】