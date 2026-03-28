IZ*ONE出身イェナ、圧巻美ウエスト輝くクロップド丈姿が話題「二度見した」「努力の賜物」
【モデルプレス＝2026/03/28】アーティストのチェ・イェナ（Choi Ye Na／YENA）が3月28日、自身のInstagramを更新。ユニフォーム姿を披露し、注目を集めている。
【写真】IZ*ONE出身美女「二度見した」圧巻美ウエスト
イェナは「全部キャッチしちゃうよ」と韓国語でつづり、ストライプ柄のベースボールユニフォーム姿を複数枚投稿。丈の短いトップスから引き締まった美しいウエストをのぞかせ、ピンクのベルトをアクセントにしたデニムパンツコーディネートを披露した。頬にアイブラックを施したスポーティーなメイクでポーズを決める姿を公開している。
この投稿には「二度見した」「努力の賜物」「ユニフォーム似合いすぎて困る」「ウエスト細くてびっくり」「天才的ビジュアル」「スタイルが完璧すぎて目が離せない」「どの角度も可愛い」「ハートを全部キャッチされてしまった」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】IZ*ONE出身美女「二度見した」圧巻美ウエスト
◆イェナ、美ウエスト際立つユニフォーム姿公開
イェナは「全部キャッチしちゃうよ」と韓国語でつづり、ストライプ柄のベースボールユニフォーム姿を複数枚投稿。丈の短いトップスから引き締まった美しいウエストをのぞかせ、ピンクのベルトをアクセントにしたデニムパンツコーディネートを披露した。頬にアイブラックを施したスポーティーなメイクでポーズを決める姿を公開している。
◆イェナの投稿に反響
この投稿には「二度見した」「努力の賜物」「ユニフォーム似合いすぎて困る」「ウエスト細くてびっくり」「天才的ビジュアル」「スタイルが完璧すぎて目が離せない」「どの角度も可愛い」「ハートを全部キャッチされてしまった」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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