AKB48メンバー、ほっそり美脚際立つミニ丈姿に釘付け「スタイル完璧」「何頭身？」
【モデルプレス＝2026/03/28】AKB48の水島美結が3月27日、自身のInstagramを更新。お気に入りのジャケットを取り入れた私服コーディネートを披露し、反響が寄せられている。
【写真】22歳AKBメン「何頭身？」美脚際立つミニ丈姿
水島は「ジャケット可愛すぎてグレーとネイビー2色買い」と、色違いで購入したことを報告。ネイビーのジャケットを主役に、ミニ丈のボトムスとロングブーツを合わせた、美しい脚が際立つ着こなしを投稿した。「今回はレースの襟を外して着てみました！」とアレンジを加えたことを明かしている。
この投稿に、ファンからは「私服のセンス良すぎ」「ジャケットスタイル似合う」「何頭身？」「脚が長くて綺麗」「2色買いはおしゃれの証」「モデルさんみたいにスタイル完璧」「綺麗で可愛くて憧れる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】22歳AKBメン「何頭身？」美脚際立つミニ丈姿
◆AKB48水島美結、2色買いしたお気に入りジャケットコーデで美脚際立つ
水島は「ジャケット可愛すぎてグレーとネイビー2色買い」と、色違いで購入したことを報告。ネイビーのジャケットを主役に、ミニ丈のボトムスとロングブーツを合わせた、美しい脚が際立つ着こなしを投稿した。「今回はレースの襟を外して着てみました！」とアレンジを加えたことを明かしている。
◆水島美結の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「私服のセンス良すぎ」「ジャケットスタイル似合う」「何頭身？」「脚が長くて綺麗」「2色買いはおしゃれの証」「モデルさんみたいにスタイル完璧」「綺麗で可愛くて憧れる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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