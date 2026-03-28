ミニー＆デイジーの限定アイテムが登場♡ピンク尽くしのPLAZA新企画

今季注目の“ピンク”をテーマにしたPLAZAのプロモーション「JUST PINK IT!」に、心ときめくディズニー限定アイテムが仲間入り♡ミニーやデイジーをはじめとした人気キャラクターたちが、華やかなピンクデザインで登場します。持っているだけで気分が上がるアイテムが揃い、春のおでかけや新生活を彩ること間違いなし。今しか手に入らない特別なラインアップをチェックしてみてください。

ミニー＆デイジーの華やか雑貨

© Disney

注目は、ミニーマウスとデイジーダックをモチーフにした限定アイテム。リボンやグリッターラメを贅沢にあしらったデザインは、持つだけで気分が上がる可愛さです。

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ホログラム仕様のガジェットケースやランチアイテム、大きなリボンが印象的なフラットポーチなど、日常使いしやすいアイテムが充実。

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さらに、一人用レジャーマットや折りたたみスツールなど、おでかけにぴったりなアイテムも揃い、幅広いシーンで活躍してくれます。

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イヌネコキャラもピンク仕様に

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シンデレラのルシファーや、おしゃれキャットのマリー、わんわん物語のレディーといった人気のイヌネコキャラクターたちも、特別なピンクデザインで登場。

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ポーチやストラップ、ステーショナリーのほか、ランドリーグッズやバスグッズなど実用性の高いアイテムも豊富にラインアップされています。

日常にさりげなく取り入れることで、毎日がちょっと楽しくなるようなアイテムばかりです。

PLAZAでしか手に入らない限定感

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今回のコレクションはPLAZA限定で展開される特別なラインアップ。

全国のPLAZAでは2026年3月24日(火)より順次販売、PLAZAオンラインストアでは3月25日(水)10:00より販売がスタートしています。

数量や取扱いは店舗により異なるため、気になるアイテムは早めのチェックがおすすめです。

ピンクの魔法で毎日をもっと楽しく♡

心ときめくピンクカラーとディズニーキャラクターの魅力が詰まった今回の限定コレクション。ミニーやデイジーのキュートな世界観に包まれて、日常がもっと楽しく、華やかに彩られます♡

自分へのご褒美にも、大切な人へのプレゼントにもぴったりなアイテムを、この機会にぜひ見つけてみてください。