大谷翔平が“チャンピオンリング”に笑顔　ドジャース連勝　岡本和真はメジャー初出場で2安打の活躍

メジャーリーグ、ドジャースの大谷翔平選手（31）が“チャンピオンリング”を受け取り、先発出場。

ブルージェイズの岡本和真選手（29）は、デビュー戦で2安打の活躍を見せました。

ドジャースは試合前に、ワールドシリーズ制覇の証し“チャンピオンリング”の贈呈セレモニーを行いました。

ダイヤモンドやサファイアがちりばめられたリングは開閉式となっていて、中にもうひとつリングが入った凝ったデザインとなっています。

大谷選手も早速、指にはめ記念撮影しました。

大谷翔平選手：

2連覇して3連覇目はなかなかある機会ではないですし、今年も難しいシーズンになると思いますけど、そこに向けて精いっぱい頑張りたい。

3連覇へ勝利を重ねたい大谷選手。

ダイヤモンドバックスとの試合。

チャンスで迎えた第4打席はセカンドゴロに倒れますが、ランナーを進め進塁打としました。

すると2番・タッカー選手が勝ち越しのタイムリーヒット。

5‐4でドジャースが開幕から2連勝です。

一方、ブルージェイズとアスレチックスの試合。

これがメジャーデビュー戦となったブルージェイズの岡本選手は第3打席に、うまくレフト前へ運び、メジャー初ヒットをマークしました。

さらに同点で迎えた9回の第4打席で、この日2本目のヒットを放ちました。

ここからブルージェイズがチャンス広げると、9番・ヒメネス選手がタイムリーヒットを放ち、岡本選手がサヨナラのホームを踏みました。

ブルージェイズは3‐2で勝利し、“ルーキー岡本”が確かな一歩を踏み出しました。