◇女子ゴルフツアー アクサ・レディース第2日（2026年3月28日 宮崎県 UMKCC＝6539ヤード、パー72）

11位から出た元賞金女王の大山志保（48＝大和ハウス工業）は4バーディー、2ボギー、2ダブルボギーの74で回り、通算1アンダーに落としながら43位と踏ん張り、22年5月のブリヂストン・レディース以来約4年ぶりの予選通過を果たした。

故郷宮崎で復活の第一歩を記した。「こんなに幸せなことはない。この4年間が報われた気持ちです」。大山は涙が止まらなかった。

3アンダーでスタートしたが、前半で2つ落とし後退した。13番でアプローチを2度も続けてミスしてダブルボギーを叩いて予選通過圏外へ。「もう終わったと思った。“チーン”って感じだった」と気持ちが切れた。

しかし14番ティーに上がり「あと5ホールで2つ（バーディーを）取ればいい」と自らを鼓舞。7メートルを沈めてバウンスバックし、17番で8メートルのバーディーパットをねじ込みカットライン上に浮上した。

この4年間は病との戦いでもあった。21年に足に違和感を覚え、徐々に全身に痛みが広がった。検査の結果、原因不明の難病（病名は非公表）と判明した。治療法は確立されておらず、鎮痛剤も効かない。そのため本格的なトレーニングはできない。それでもゴルフへの情熱はずっと変わらなかった。

「4年間本当に長かった。長いけど、私の心は止まっている。白髪は増えたり、年を取ったんだと感じるけど、目標も気持ちも変わらない。やっと1歩前に進めたので、まだまだ上を目指したい」。ツアー通算18勝のレジェンドは上昇志向を隠そうともしない。

決勝ラウンドに向けても「ギャラリーの方が喜んでくれるようないいプレーを、元気いっぱいにプレーしたい」と力を込めた。トレードマークのガッツポーズを連発するつもりだ。