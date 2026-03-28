自身のキャラクターを体現する、人気日本人女子レスラーの奇抜な最新ビジュアルが話題に。王者にふさわしいベルトを用いたコーディネートに多くの反響が寄せられている。

【画像】日本人美女、“スケスケ”最新ビジュアル

WWEスーパースターのジュリアが22日、自身のインスタグラムを更新。奇抜なトップスに自身が保持するベルトを組み合わせたコーディネートの全身ショットを公開した。

公開された写真では、エッジの効いた黒のメッシュトップスに、光沢感のあるワイドなカーゴパンツを合わせた攻撃的なストリートスタイルで、日本時間21日に放送されたWWE「SMACKDOWN」にて披露されたもの。彼女のトレードマークである鮮やかなブルーとシルバーの編み込みヘアが、バックステージの無機質な空間で強烈な存在感を放っている。腰にはWWE女子US王座のベルトが巻かれ、ファッションと至宝を完璧に融合させたその佇まいはまさに彼女のキャッチコピーである「美しい狂気」を体現している。

今回の投稿には特定のメッセージは添えられていないが、公開から数日で2.7万件以上の“いいね”を記録。ファンからは「さすが美しい狂気」「攻めてる」「私のお気に入りのコーディネート！」「めっちゃいい感じ」といった熱狂的な反響が寄せられた。

ジュリアが保持するこの王座を巡っては、復権を期すティファニー・ストラットンとの間で抗争が激化。多くのファンが元世界王者とのマッチアップに熱視線を送っているほか、そこへ初代US王者の曲者チェルシー・グリーンも介入を試みるなどカオスな様相を呈している。

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