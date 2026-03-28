日本百名湯の中で、好き＆行ってみたい「宮崎県・鹿児島県の温泉」ランキング！ 2位「霧島温泉郷」を抑えた1位は？
なにかと慌ただしい年度末、日常を離れてゆったりと流れる時間に身を任せてみるのはいかがでしょうか。全国に点在する名湯の数々は、頑張った自分へのご褒美としてこれ以上ない癒やしを与えてくれます。
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、温泉に関するアンケートを実施しました。その中から、日本百名湯の中で、好き＆行ってみたい「宮崎県・鹿児島県の温泉」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「ご当地料理やスイーツも楽しみたいです」（50代女性／和歌山県）
「霧島の豊かな自然や景色を楽しみながら、歴史のある温泉で日頃の疲れを癒したいと思ったから」（10代男性／埼玉県）
「霧島温泉郷は、霧島連山の雄大な自然に囲まれた温泉地で、硫黄泉や炭酸水素塩泉など多様な泉質が楽しめ、泉質は肌にやさしく、美肌効果や疲労回復に良いとされ、湯けむりに包まれながら温泉に浸かる時間は格別だからです」（60代男性／愛知県）
▼回答者コメント
「鹿児島といえば指宿温泉なので、ゴルフをしながら疲れを癒しに行きたいです」（30代女性／東京都）
「砂蒸しで心身の疲れを取りたい」（40代女性／福島県）
「砂むし温泉が体験できる珍しい温泉地として有名だから。普通の温泉とは違う体験ができそうで、旅行の思い出にも残りそうだと思った」（30代女性／秋田県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、温泉に関するアンケートを実施しました。その中から、日本百名湯の中で、好き＆行ってみたい「宮崎県・鹿児島県の温泉」ランキングの結果をご紹介します。
2位：霧島温泉郷（鹿児島県）／91票鹿児島県霧島市に位置する霧島温泉郷は、霧島連山の麓に広がる大小さまざまな温泉地の総称です。坂本龍馬がお龍とともに訪れた「日本初の新婚旅行地」としても有名で、硫黄泉をはじめとした多彩な泉質が楽しめます。標高の高い場所から眺める錦江湾や桜島の絶景、そして神聖な雰囲気の霧島神宮など、歴史と自然が交差する魅力的なエリアです。
▼回答者コメント
「ご当地料理やスイーツも楽しみたいです」（50代女性／和歌山県）
「霧島の豊かな自然や景色を楽しみながら、歴史のある温泉で日頃の疲れを癒したいと思ったから」（10代男性／埼玉県）
「霧島温泉郷は、霧島連山の雄大な自然に囲まれた温泉地で、硫黄泉や炭酸水素塩泉など多様な泉質が楽しめ、泉質は肌にやさしく、美肌効果や疲労回復に良いとされ、湯けむりに包まれながら温泉に浸かる時間は格別だからです」（60代男性／愛知県）
1位：指宿温泉（鹿児島県）／123票鹿児島県指宿市にある指宿温泉（いぶすきおんせん）が1位に輝きました。何といっても有名なのが、海岸沿いに湧き出す温泉の熱を利用した「砂むし温泉」です。砂に包まれてじわじわと温まる体験はデトックス効果も抜群。南国情緒あふれる風景と、豊富な湯量を活かした多様な温泉宿、そして開聞岳を望む開放感は指宿ならではの魅力です。
▼回答者コメント
「鹿児島といえば指宿温泉なので、ゴルフをしながら疲れを癒しに行きたいです」（30代女性／東京都）
「砂蒸しで心身の疲れを取りたい」（40代女性／福島県）
「砂むし温泉が体験できる珍しい温泉地として有名だから。普通の温泉とは違う体験ができそうで、旅行の思い出にも残りそうだと思った」（30代女性／秋田県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)