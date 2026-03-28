【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 共通するひらがな2文字は？ ヒントは「ドキドキ心の高鳴り」
言葉の「共通のパーツ」に注目して、頭を柔らかくするパズルを楽しんでみませんか？
今回は、思わず顔が赤くなってしまう時の表現から、心が弾むような高揚感、ここ一番で放たれるあの一言まで、3つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か当ててみましょう！
せ□□ん
と□□き
□□ぜりふ
ヒント：恥ずかしさや、激しい怒りなどのために、顔が真っ赤になることを何といいますか？
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↓
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▼解説
せきめん（赤面）
ときめき（ときめき）
きめぜりふ（決め台詞）
恥ずかしさのあまり頬が染まる「赤面（せきめん）」、期待や恋心に胸を躍らせる「ときめき」、ヒーローや役者がここ一番の見せ場で放つ「決め台詞（きめぜりふ）」。
内面からあふれ出る繊細な感情から、外に向けて力強く放たれる言葉まで、バラバラだった心の動きやドラマの情景が同じひらがな2文字で一直線につながりました。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、思わず顔が赤くなってしまう時の表現から、心が弾むような高揚感、ここ一番で放たれるあの一言まで、3つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か当ててみましょう！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
せ□□ん
と□□き
□□ぜりふ
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正解：きめ正解は「きめ」でした。
▼解説
せきめん（赤面）
ときめき（ときめき）
きめぜりふ（決め台詞）
恥ずかしさのあまり頬が染まる「赤面（せきめん）」、期待や恋心に胸を躍らせる「ときめき」、ヒーローや役者がここ一番の見せ場で放つ「決め台詞（きめぜりふ）」。
内面からあふれ出る繊細な感情から、外に向けて力強く放たれる言葉まで、バラバラだった心の動きやドラマの情景が同じひらがな2文字で一直線につながりました。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)