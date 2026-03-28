「ファーム・西地区、阪神２−６広島」（２８日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎）

阪神は先発の大竹耕太郎投手（３０）が５回７安打５失点と試合を作れず、打線も６安打２得点と反撃できず敗れた。大竹は四回に会沢と持丸に、五回には矢野に死球を与え、計３死球。四球は一つも出さなかったが、制球力抜群の左腕が珍しく制球を乱した。

また、右肘のトミー・ジョン手術からの復活を目指す育成の小川一平投手（２８）が今季の実戦初登板。１回２安打無失点で、直球は最速１４５キロを記録した。

平田勝男２軍監督（６６）は小野寺、西純、戸井に長打が出たものの、３選手ともに得点圏の打席では凡退したことを挙げて「肝心なところで打たんやん」と奮起を促した。主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−大竹は５回５失点。

「別に心配することないと思うよ。ちょっとボールが高い球が何球かはあったけど。彼クラスになれば、すぐ修正できるんでね。そういった意味では、心配は全くしてません」

−小川が今季の実戦初登板で無失点。直球の最高球速は１４５キロ。

「素晴らしかったね。ブルペンでは大体、１３９〜１４０キロぐらいの真っすぐだったのが、今日は久しぶりで、アドレナリンが出てたと思うし。コントロールはもともと彼は良いんでね。いろんな球種も駆使しながら、素晴らしいピッチングやったよな」

−打線では小野寺、西純、戸井に長打が出た。

「打つ方は何にも。おまえ、何にもないよ。肝心なところで打たんやん。今日はやっぱり相手（捕手）が会沢だしね、玉村も一軍で投げてるピッチャーだし。会沢にうまいことリードされとるよ、若いキャッチャーとは違うわね」

−２７日の試合で自打球を受けた百崎は練習に参加しなかった。

「うん、大丈夫や、大事に至らないし。今日も『（試合に）出たい』と言ってたけど。他の選手が出てもこうやって活躍するから。もう出たくてしょうがない選手ばっかりよ」

−山田も適時打を放った。

「ちょっと良くなってきたかなというところがあるかな。まだまだ良くなったとは言えん。でも、ちょっとヒットが出だすと、やっぱり選手っていうのはね、気分が違うやん。君らも新聞が売れると違うでしょ？自分ら毎日部数とか気にしてる？うちの選手たちはみんな数字を気にしてるやん」