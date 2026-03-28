◆卓球 ▽ノジマＴリーグ 女子プレーオフ決勝（２８日、東京・国立代々木第二体育館）

女子のプレーオフ（ＰＯ）決勝が行われ、レギュラーシーズン（ＲＳ）２位で昨季ＰＯ女王の木下アビエル神奈川（神奈川）がチーム史上初の２連覇となる３度目の優勝をつかんだ。今季ＲＳ１位の日本生命レッドエルフ（日本生命）を３―１で破った。

連覇に王手をかけて迎えた第３試合。ＲＳの勝ち点差によるアドバンテージで前日に開示した鄭怡静（チェン・イーチン、台湾）が赤江夏星に１―３で敗れた。

第４試合はパリ五輪団体銀メダルの平野美宇に任され、５月の世界卓球団体戦初代表に選ばれた１８歳の面手凛（めんで・りん）との一戦はフルゲームで敗れた。

勝敗を決する延長戦、１ゲーム先取のビクトリーマッチでは早田に競り勝って、主将がチーム初の２連覇に導き、感激の涙を流した。平野は「面手選手に負けてしまって５番と聞いた時に私のせいで負けてしまうと思ったんですけど、チームのみんなやファンの皆さんが応援してくださって、勝つことができてよかったです」と胸をなでおろした。

２連覇を達成した。勝利者インタビューでは「優勝したいと言う気持ちが出てしまったのもありますし、面手選手のプレーがすごくよくて、負けてしまった時は苦しい気持ちでした。正直なんで、私、勝ったの？って思ったけど、キャプテンですし、苦しいところから始まったけど、チームのみんなが信じて起用してくださった。自分の負けは自分で責任を取るしかないと思って戦いました。早田選手とは久しぶりに試合をできて良かった。ファンの皆さんにお互いいいプレーを見せられた」と語っていた。

【決勝の経過】

第１試合と、第２試合で、神奈川は１７歳のエース・張本美和が２連戦でシングルスに起用され、第２試合では相手エース・早田ひなにフルゲームで競り勝ち、勝利に王手をかけた。

第１試合のダブルスで、神奈川は、全日本選手権を制したペア、張本、長崎美柚が出撃。日本生命の上沢杏音、笹尾明日香組に２―１で逆転勝利を収めた。第１ゲーム（Ｇ）では１８―２０の大接戦の末に先取されたが、第２Ｇから立て直し、１１―８で奪った。第３Ｇは６―６からスタート。９―８の場面で長崎が勝負をかけてロングサーブを出し、張本が強打で決めきり、５０分を超える大接戦を制した。

張本はベンチでコーチの父・宇さんと会話した後、すぐに早田との第２試合へ。０―１の第２Ｇで６―７から逆転した張本が１１―８で取り返した。１―１の第３Ｇも中盤に張本がラリーから強烈なフォアを早田のミドルに決め、左拳を握った。１１―７で奪った。第４Ｇは早田が１１―７で取り、最終ＧはＴリーグ独自のルールで６―６からスタート。張本が３連続得点で優位に立ち、早田はバックサーブを出すなど粘ったが、張本が接戦を制し、両腕を突き上げた。最後に平野がビクトリーマッチで決めた。

◆大会方式 ＲＳで５回戦総当たりの２５試合を実施し、成績上位の３チームがＰＯに進出。２位と３位が２１日に準決勝を戦い、勝者が１位と決勝を戦う。シングルス３試合、ダブルス１試合の団体戦で、第１試合にダブルス、第２〜４試合にシングルスを実施。２―２の最終ゲームは６―６から。また、２勝２敗で並んだ場合は、第５試合で１ゲーム先取の延長戦（ビクトリーマッチ）を行う。