「ばけばけ」眄个△り、着物姿の“夫婦ショット”が話題に「本当の夫婦みたい」「笑顔が最高！」

女優の郄石あかりがＳＮＳを更新し、主演を務めたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）が、２７日に最終回の放送を終えたことを報告した。

２８日にインスタグラムで「朝ドラ『ばけばけ』、無事に最終回を迎えることができました。」と報告し、ヒロインの夫レフカダ・ヘブンを演じている俳優のトミー・バストウと、着物姿の２ショットを披露。「この約一年間は、最後のフミさんの言葉のように、ほんにたわいもない、素晴らしな毎日でした。ずっと見守ってくださった皆さんのお陰です。本当にありがとうございました。」と、ファンにメッセージをつづり、「トキとヘブン、キットマダ、スキップシテマス」と記した。

この投稿には女優の平祐奈から「本当にお疲れさま センキョー！！！！！！」とコメントが寄せられ、トミーバストウから「イツモアリガトウセカイイチママさん」とコメントが寄せられた。

また、ファンからは「お疲れ様でした 毎日ばけばけ見るのがめっちゃ楽しみでした。」「今まで観たドラマのなかで、１番の印象深い楽しいドラマでした。」「お疲れ様でした いつも笑顔が最高！」「ほんとうに大好きでした！推しカップルです」「もう本当の夫婦みたい 来週から二人に会えないのが辛すぎます おトキがあかりさんで本当に良かったです。素敵な作品をありがとうございました」「ばけばけから卒業おめでとうございます 楽しく見れました」などの声が寄せられている。