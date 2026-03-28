美人気象予報士・吉井明子、ぴったりニットで美ボディライン際立つ「理想」「破壊力凄い」と反響
【モデルプレス＝2026/03/28】気象予報士の吉井明子が3月27日、自身のInstagramを更新。体にフィットしたニットを着用した姿を公開した。
【写真】45歳美人気象予報士「破壊力凄い」ボディライン際立つぴったりニット姿
吉井は「Instagramアイコンの写真 このときは秋で…今は春で。巡る季節を何で辿りますか」とコメント。紅葉している木々と落ち葉の地面を背景に、ぴったりと体にフィットするデザインのベージュのニットを着用した姿を公開し、美しいボディラインを見せている。
この投稿に、ファンからは「メリハリボディ」「スタイル抜群」「季節を感じられるコーデ素敵」「美しすぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】45歳美人気象予報士「破壊力凄い」ボディライン際立つぴったりニット姿
◆吉井明子、ぴったりニット姿公開
吉井は「Instagramアイコンの写真 このときは秋で…今は春で。巡る季節を何で辿りますか」とコメント。紅葉している木々と落ち葉の地面を背景に、ぴったりと体にフィットするデザインのベージュのニットを着用した姿を公開し、美しいボディラインを見せている。
◆吉井明子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「メリハリボディ」「スタイル抜群」「季節を感じられるコーデ素敵」「美しすぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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