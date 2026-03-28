篠田麻里子、娘の姿公開 卒園式報告に「大きくなっててびっくり」「真剣で可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/03/28】篠田麻里子が3月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘が卒園式を迎えたことを報告し、話題を呼んでいる。
【写真】39歳元AKB「大きくなっててびっくり」卒園迎えた娘の姿公開
篠田は「今日は卒園式でした。成長が早くあっという間に小学生だ」と泣き顔の絵文字を添えてつづり、娘の姿を投稿。日当たりの良い草花が広がる場所で、フォーマルな装いの娘が屈み込んで花を見ている様子を公開した。
この投稿に、ファンからは「卒園おめでとうございます」「もう小学生なんて信じられない」「大きくなっててびっくり」「ランドセル姿も楽しみですね」「ママもお疲れ様です」「お花探すのに真剣で可愛い」「春からの新生活も応援してます」といった声が寄せられている。
篠田は、2019年2月に一般男性と結婚し、2020年4月に第1子女児の出産を発表。2023年3月に離婚を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】39歳元AKB「大きくなっててびっくり」卒園迎えた娘の姿公開
◆篠田麻里子、卒園式を迎えた娘の姿を披露
篠田は「今日は卒園式でした。成長が早くあっという間に小学生だ」と泣き顔の絵文字を添えてつづり、娘の姿を投稿。日当たりの良い草花が広がる場所で、フォーマルな装いの娘が屈み込んで花を見ている様子を公開した。
◆篠田麻里子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「卒園おめでとうございます」「もう小学生なんて信じられない」「大きくなっててびっくり」「ランドセル姿も楽しみですね」「ママもお疲れ様です」「お花探すのに真剣で可愛い」「春からの新生活も応援してます」といった声が寄せられている。
篠田は、2019年2月に一般男性と結婚し、2020年4月に第1子女児の出産を発表。2023年3月に離婚を報告した。（modelpress編集部）
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