【マーチS】冨田有紀アナのチョイ足しキーワード『ナンバー1コンビ、5歳馬と6歳馬、大穴を狙うなら...！8番人気から12番人気ゾーン』



【動画】マーチステークス とみチョイ｜https://youtu.be/6Xv3zmS8nvs



テレビ東京・冨田有紀アナから『第33回マーチステークス（GIII）』のチョイ足しキーワードをお届け！

第33回マーチステークス（GIII）枠順

2026年3月29日（日）3回中山2日目 発走時刻：15時25分

枠順 馬名（性齢 騎手）

1-1 ハピ（牡7 津村明秀）

1-2 マテンロウスカイ（セ7 横山典弘）

2-3 ショウナンライシン（牡6 柴田善臣）

2-4 ブレイクフォース（牡7 横山武史）

3-5 レヴォントゥレット（牡5 M.ディー）

3-6 ヴァルツァーシャル（牡7 丹内祐次）

4-7 アクションプラン（牡6 荻野極）

4-8 ピュアキアン（牡5 吉田豊）

5-9 オメガギネス（牡6 横山和生）

5-10 バスタードサフラン（牝5 舟山瑠泉）

6-11 ペイシャエス（牡7 木幡巧也）

6-12 ハナウマビーチ（牡4 石川裕紀人）

7-13 ミッキーヌチバナ（牡8 大野拓弥）

7-14 チュウワクリスエス（牡4 原田和真）

8-15 サンデーファンデー（牡6 角田大和）

8-16 コレペティトール（セ6 松岡正海）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。