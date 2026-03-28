【高松宮記念】冨田有紀アナのチョイ足しキーワード『大苦戦！？7歳以上、中京の芝1200m×大型馬の川田騎手、前走9着以下×GI未勝利馬、オーシャンS組×外枠が6着以内』

【高松宮記念】冨田有紀アナのチョイ足しキーワード『大苦戦！？7歳以上、中京の芝1200m×大型馬の川田騎手、前走9着以下×GI未勝利馬、オーシャンS組×外枠が6着以内』