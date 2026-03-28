夫婦漫才コンビ『かつみ♥さゆり』のさゆりさんが自身のインスタグラムを更新。結婚30周年を迎えたことを報告しました。



【写真を見る】【夫婦漫才コンビ・かつみ♥さゆり】結婚30年を振り返る「かつみさん これからもさゆりを引っ張ってってね」豪華結婚式が明けると思わぬ借金の思い出



さゆりさんは30年前の結婚式の写真を添えて「今日 結婚30周年 真珠婚 迎える事ができましたぁ〜」と投稿。





「借金がいっぱいで 結婚式なんて出来ると思ってなかった私達に 吉本と日航ホテルがコラボして 『結婚でんねん』というの始めるからモデルケースで式するか？って言って頂いて 夢にも思ってなかった結婚式をしかも 吉本総出でやって頂きましたぁ〜」と、30年前に結婚式を開いた際のエピソードを明かしました。





結婚式はかなり豪華なものだったようで、さゆりさんは「600人もの方に祝って頂き(うち結婚ご予定のカップルも100名)文枝師匠が仲人して下さり 特番のようなメンバーの皆様に祝って頂いて 幸せで 幸せで 有り難くて」と振り返ります。





しかし「勝手にタダで式させて頂いた〜って思ってたら びっくりな金額の請求書がきてひっくり返るの巻〜」と、結婚式後の思わぬ請求を明かしました。「と言う事でまたまた 吉本ファイナンスでお金を借りたのでしたぁ〜」と、所属事務所の吉本興業が「よくお金を借りてたかつみさんとあと2名の師匠の為に」立ち上げた「よしもとファイナンス」という会社から借金をしたことを振り返りました。





それでもさゆりさんは「あれから30年 面白いほどアホエピソード満載の怒涛の人生」「打たれるたびに強くなる鉄のように カッチカチの絆が仕上がりましたぁ〜」と結婚生活を振り返ります。





そして「究極のポジティブ かつみさん これからもさゆりを引っ張ってってね」と、夫のかつみさんに呼びかけました。





この投稿を見た人たちからは「仲の良いステキなご夫婦ですね」「ふたりとても素敵」「素敵なエピソード！」「末長く、お幸せに」といった祝福の声が寄せられています。





【担当：芸能情報ステーション】