◇セ・リーグ 阪神2―0巨人（2026年3月28日 東京ドーム）

阪神の先発・高橋遥人が5年ぶりとなる完封勝利で今季初勝利を挙げた。8回1死で中山のゴロが左膝に当たるアクシデントも続投し、得点は与えず。9回までゼロを並べた。以下は、高橋の試合後ヒーロインタビュー。

――最後のピンチもしのいだ

「えーっと、まあ…アドレナリン出ました。はい」

――けがで苦しんだ期間が長かった。初めてつかんだ開幕ローテーションでの登板だったが

「いろんな人のおかげでまた投げられているし、ローテーションに入れたので、頑張りたいと思います」

――5年ぶりの完封でスタート

「出来すぎな部分もあるし、本当に危ない打球もあったので。みんなに守ってもらって、あとは（捕手の）伏見さんに引っ張ってもらって、みんなのおかげかなと思います」

――開幕2戦目でチームを初勝利に導いた。どんな一年に

「一年どんな形でも投げ切って、頑張ります」

――チームとしても連覇がかかる、2026年シーズン。ファンに向けて力強い一言をお願いします

「本当にファンの方の声援にものすごい背中を押されるので。これからも熱い声援お願いします」