Sakurashimejiが、新曲「ハウリング」を4月3日に配信リリース。あわせて同楽曲のジャケット写真を公開した。

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本情報は、本日3月28日に開催された『桜TOUR 2026』のファイナルである名古屋公演にて発表されたもの。同楽曲は、2026年リリース第2弾となる。また、同ツアー内にて「デモ段階でも聴いてもらいたい」とワンコーラスのみ披露されており、ツアーを通して楽曲の世界観を構築してきた楽曲となっていたが、このたび弾き語りで披露されてきたデモにアレンジが施されリリースされる。

アコースティックギターを軸に、幾重にも重ねられたギターサウンドとタイトなリズム、浮遊感のあるシンセサイザーフレーズが交錯し、アップテンポでありながら重厚感を備えたソリッドなサウンドが構築された。一方通行の恋愛感情が描かれるなか、ドライでありながらときに感情を滲ませるボーカルとコーラスが、繊細でシリアスな心象風景を鮮やかに浮かび上がらせるような仕上がりとなっている。

なおSakurashimejiは、7月に3度目の対バンツアー『Sakurashimeji Live House Tour 2026 Nice Two Meet You』を開催。対バン相手としてthe paddlesとchef’sの出演が発表されており、その他の対バン相手についても今後発表される。チケットは現在オフィシャル先行受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）