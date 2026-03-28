佐久間大介が、自身のインスタグラムに映画『スペシャルズ』in 台湾の模様を連続投稿。舞台挨拶の様子、台湾の街中を散策中に撮られたオフショットに続き、2日目に行われた、記者会見＆合同インタビューの模様が公開された。

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また、映画『スペシャルズ』公式SNSには、3月26日＆27日に行われた台湾キャンペーンのレポートがUPされた。

■佐久間は、美しいピンク髪をうしろに束ねたスタイルで登壇

記者会見＆合同インタビューには、50社を超える現地媒体が参加。

佐久間は、インスタグラムに、

とメッセージを日本語と現地語で投稿した。

この日の佐久間は、前日に行われた舞台挨拶で披露した白（グレー）コーデから一変して、全身ブラックの衣装で登場。自身が演じた“ダイヤ”の役作りについてなどについて熱く語り、様々なポーズも披露するなど、盛りだくさん＆見どころ満載のプレスカンファレンスとなった。

なお、この日佐久間は、美しいピンク髪をうしろに束ねたスタイルで登壇。

SNSのコメント欄には「美人さん♡」「綺麗すぎる」「髪をアップにすると美人度やばいくらい増すね」「お顔小さい」「スタイルの良さが全面に出てる」「女子顔負けの美人さん」「台湾に舞い降りたピンクの美しい妖精」「佐久間くんビューティすぎる」「さっくん、美人すぎる」と、かっこよさ以上にその美しさを指摘する声が続々と書き込まれていた。