昨季球団史上初のワールドシリーズ連覇を果たしたドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地での試合前にチャンピオンリング贈呈式を行った。大谷翔平投手を始め、山本由伸投手に佐々木朗希投手、引退したクレイトン・カーショー投手もセレモニーに参加。満面の笑顔で健闘を称え合った。

球団公式Xはリングの詳細を動画で投稿。ダイヤモンドやサファイアが散りばめられた、一昨年に負けず劣らずの超豪華な仕様が話題を呼んでいる。

■世界一に相応しい究極の逸品

贈呈式はデーブ・ロバーツ監督ら首脳陣を皮切りに、投手陣やレギュラー野手陣が呼ばれ、エンリケ・ヘルナンデス内野手の次に大谷も登場。超満員のドジャースタジアムが大きな歓声に包まれた。

ドジャースの球団公式Xは同日、チャンピオンリングを紹介する動画を投稿。地元メディア『ドジャース・ネーション』によると、贈呈された金色のリングは上部が開く仕様で、318個のダイヤモンドと95個のサファイアを配置されているという。シーズン中に試合を観戦したファンの総数「401万2470人」という数字も刻まれた。

内部には、銀色のリングも収められており、全てのメジャーリーガーがキャリアを懸けて戦い抜くに相応しい素晴らしい逸品に仕上がっている。