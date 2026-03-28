お笑いコンビ「錦鯉」の渡辺隆（47）が28日放送の「有吉くんの正直さんぽ」（土曜隔週正午）に出演し、かつて取り組んでいたスポーツと出身校を明かす場面があった。

この日はMCのお笑いタレントの有吉弘行、同局・生野陽子アナウンサー、相方の長谷川雅紀、タレントの井森美幸と東京・稲荷町を散策。同町にあるハンバーガーショップに立ち寄ると、店主が「ずっとアメフトやっておりまして」と切り出した。

これに渡辺は「僕もやってました、アメフト。高校まで」と告白。渡辺よりも若い店員はさらに「僕今日大一高でコーチしています」と打ち明けた。

渡辺は「えーっ！？」と仰天し、「僕の母校でございます」と反応。先輩と後輩であったことが判明した。店主は「以前M-1優勝された時に、母校訪問されましたよね。その時に僕コーチしてました」とも語り、渡辺は「えーっ！？言ってくださいよ」とさらに驚いていた。

有吉が「渡辺くんはアメフト部なの。それは無理やり入らされるの」と尋ねると、「無理やりではなかったですけれど、でも何入ろうかなで勧誘されてふらふらと入ったらそのままみたいな感じはありましたね」と回想。

それまでは「野球をやっていたんで、高校何しようかなと思って、そのまま入っちゃったみたいな。それまでアメフト見たこともなかったですよ」と語った。

お笑いコンビ「オードリー」もアメフト部出身だと言われるとオードリーは日大二高だったと語った。