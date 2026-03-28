ドジャースの大谷翔平選手が日本時間28日、自身のインスタグラムを更新。ストーリーズにこの日の試合前に行われたチャンピオンリングセレモニーで撮影された貴重なフォトを公開しました。そのなかで自身が指にはめてまじまじと見つめていたチャンピオンリングのどアップ写真も投稿し、その豪華な装飾に注目が集まっています。

ドジャースは昨季のワールドシリーズで優勝し、2年連続のワールドシリーズチャンピオンに輝きました。この日はそれを祝してチャンピオンリング贈呈式が試合前に行われました。選手たちは名前をコールされるとともに登場し、青い箱に入った輝くリングを受け取りました。

選手たちは指輪を取り出して指にはめたり、お互いに指輪を見せ合ったりするなか、昨季で引退したクレイトン・カーショーさんも登場。大谷選手はグラウンドでの再会を喜ぶ一幕もありました。

そして大谷選手が28日までに、このセレモニーで撮影されたフォトを複数枚アップ。MVPトリオで写った一枚やチームメート全員、さらにカーショーさんも含めた集合写真など、貴重な瞬間を収めた写真が公開されました。

そのなかで大谷選手はチャンピオンリングのどアップ写真も投稿。リング全体に宝石がきらめき、「LOS ANGELES」や「OHTANI」の文字が刻まれているのが見て取れます。

世界一の称号とも言えるこのリング。豪華な装飾がとても映える一枚となっています。