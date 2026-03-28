■卓球Tリーグ プレーオフ女子ファイナル 日本生命 2ー3 KA神奈川（28日、代々木第二体育館）

レギュラーシーズン2位の木下アビエル神奈川（KA神奈川）が同1位の日本生命レッドエルフ（日本生命）を3勝2敗で下し、初の連覇を達成した。

最初のダブルスで、KA神奈川は9月開催のアジア大会代表（愛知）に内定している張本美和（17）が長粼美柚（23）とペアを組み臨んだ。第1ゲームを18−20で奪われたが、その後は冷静さを取り戻し11−8、11−8と2ゲームを連取し、2−1の逆転勝ちで先勝した。

続くシングルスにも張本は出場し、日本生命のエース・早田ひな（25）と対戦。第1ゲームを7−11とすると、第2ゲームを11−8で取り戻した。第3ゲームは序盤から一進一退の攻防となるも、中盤で張本が3連続得点し、11ー7でリードした。第4ゲームは早田に7−11で奪われたが、世界ランキング日本人最上位の5位の意地を見せ、ゲームカウント3ー2で勝利。

2連勝で連覇に王手をかけたKA神奈川だったが第3試合で敗れ、第4試合にもつれ込み平野美宇（25）が登場。日本生命はアジア大会代表の面手凛（18）が大事な試合を任された。出だしから気合いの入る平野が11ー6、11ー3と2ゲーム連取するも面手が2ゲームを連取し、平野の逆転負け。

対戦成績が2勝2敗となり、11ポイント先取のビクトリーマッチへ。早田と平野の対決となった。出だしで平野が4点連取するも、早田が追いつき8−8と逆転。しかし平野が終盤3連続得点で勝利。KA神奈川はレギュラーシーズン2位から逆転でリーグ制覇、2シーズン連続3回目の優勝を果たした。

前日27日には男子のファイナルが行われ、木下マイスター東京が2シーズンぶり5回目の優勝を達成した。

【PO女子決勝 結果】

日本生命 2−3 KA神奈川

上澤杏音、笹尾明日香 1ー2 長粼美柚、張本美和

早田ひな 2ー3 張本 美和

赤江夏星 3ー1 鄭怡静

面手凛 3ー2 平野美宇

早田ひな 0ー1 平野美宇

