◇セ・リーグ ヤクルト 5―2 DeNA（2026年3月28日 横浜）

池山隆寛新監督（60）率いるヤクルトが開幕連勝を飾った。先発の山野太一投手（27）が7回101球を投げ8安打を浴びながらも2失点と粘りの投球を見せ今季初勝利。池山新監督は同じく開幕連勝の広島に並び首位をキープした。

昨季自己最多の5勝を挙げた左腕はDeNA打線に7回まで101球を投げ2失点。打っては8番打者として2回に遊撃への内野安打で先制点を奪う活躍を見せた。

池山監督は前日から大幅に打順を変えた意図について「配置は山野投手が投げる時は、オープン戦最後の時から8番に据えましたけど」と説明。「山野投手が打つことが好きというか、自分でもチームの中では一番興味を持っている」と明かした。先制点を呼び込む一撃に「ああいうチャンスの時は自分で何とか打ってほしいし、（走者を）還してほしい。打つことはなかなか野手でも厳しいんですけど、ああいう当たりがヒットになれば、また次も意欲を出してランナーを還していってもらえる気持ちになってもらえれば」と目を細めた。

7回には先頭の9番・武岡の四球から1点を追加。投手を8番に据えたメリットについて問われると「そこで終わったから、偶然じゃないですかね。まあでもそういう流れになったというのは、今日はそういう展開で良かったかなとは思っています」とうなずいた。

投球についても「フラフラしながらも“あと1人だから”と励まして終わらした。ズルズルいかなくて、何回かいきそうな感じだったけど、よく1点、1点でしのいだ」と粘りを称賛した。