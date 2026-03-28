阪神・佐藤輝明内野手（２７）が２８日の巨人戦に「４番・三塁」でスタメン出場。虎党待望の今季初安打、初打点をマークした。

初回、４回と２打席連続の空振り三振に倒れていたが、１点リードで迎えた６回一死からＧ先発・ハワードのインコースの直球を捉えて右翼への二塁打。ベース上で決めポーズを見せ、スタンドを黄色く染めた虎党から大歓声が飛んだ。

さらに８回には一死二塁から３番手・中川の直球を右前へはじき返す適時打。チームにとっても貴重な追加点となり、一塁塁上では思わず感情を爆発させた。

米国で開催されたＷＢＣから帰国後のオープン戦、開幕戦ではわずか１安打と苦しんでいたが、この日の伝統の一戦ではマルチ安打をマーク。主砲らしい活躍を見せ、「しっかりいいところで打てたのでよかったと思いますし。とりあえず１本出たのできょうはよかったです」と笑顔で汗をぬぐった。

藤川球児監督（４５）も「いつ起きるのかなという意味では開幕した選手もいますし。ヒットが出るということはプラス材料にもなりますから。また明日ですけどね。バッターたちは１つずつ数字をつくり上げていく形になるでしょうね」とうなずいた。

今季初安打をキッカケに虎の背番号８がいよいよ上昇気流に乗ってきた。