新井カープが開幕好発進だ。広島は２８日、２―１で中日を下し、開幕２連勝を決めた。

ロースコアの接戦を助っ人の力で制した。まずは来日初先発となった助っ人右腕・ターノックが、中日打線に対し７回無失点の好投で、期待に応えた。「とにかく強気に向かっていこうと」と、初回から１５０キロの前後の直球、ツーシームをテンポよく投げ込み、竜打線を翻ろう。「中日は逆方向に打つバッターが多いと見ていた。何とかツーシームでインコースに投げ切って、コーナーに決めることができれば抑えられると思っていたよ」と７回までに９個のゴロアウト、７奪三振と持ち味を発揮し、散発５安打。来日初勝利こそ逃したものの、新井監督も「本当に１００点満点の投球。期待通り。ツーシームがよく動いていた」と称えた。

６回まで両軍スコアレスで進んだ試合は、７回に押し出しの四球で１点を先制。直後の８回には２番手・島内が田中に同点適時打を浴び、１―１の同点とされたが、２番手で連投のセットアッパー・ハーンが二死二塁のピンチで敵の３番・岡林を１５２キロのツーシームで二ゴロに打ち取り、勝ち越しを許さなかった。

すると直後の８回に赤ヘル打線が再度、反撃し最後は左翼・ファビアンがバットで奮起した。中日２番手・牧野に対し、二死一、三塁とすると「ミスは野球につきもの。打つときは切り替えないといけない。そう思って打ちました」とファビアンが左翼前に決勝の勝ち越し適時打。９回の敵の反撃を４番手・森浦が封じ、２試合連続の１点差勝利。連日の接戦を制し、本拠地・マツダで今季初のカード勝ち越しを決めた。